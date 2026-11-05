“Salve. Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo. In questo preciso momento sui seguenti voli sono stati piazzati degli ordigni esplosivi: AY1761 Helsinki-Italia; EI402 Dublino-Italia. Sono diretti al vostro aeroporto. Noi, combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L’esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso”. Questo il testo della mail in italiano recapitata questa mattina, alle 7,26 di giovedì 5 novembre, ai dipendenti di Aeroporti di Roma e di una società privata di logistica aeronautica.

Un falso allarme bomba che ha creato enormi disagi non solo sui due voli diretti a Roma ma anche in altri aeroporti europei per un totale almeno 20 voli ‘sospetti’ di cui sette in arrivo o in partenza dall’Italia (coinvolti anche due voli Malpensa-Varsavia e Malpensa-Bucarest). Si tratta di un record se si considera la media degli ultimi anni di circa due allarmi al mese.

La guerra ibrida a scuole, aeroporti e grande distribuzione

Al momento non è stata ancora cristallizzata una regia unica dietro l’ennesimo allarme-fake arrivato in questi primi giorni di novembre. Si tratta di una operazione che rientra nella guerra ibrida dichiarata all’Europa da gruppi, probabilmente filorussi ma al momento non ancora identificati, che fa seguito agli allarmi bomba (dieci in totale) di martedì 3 novembre, agli attacchi hacker che nei giorni scorsi hanno riguardato i sistemi di refrigerazione della grande distribuzione e, almeno in Italia, alle mail anonime (e in alcuni casi in arabo) che minacciavano la presenza di ordigni esplosivi in decine di scuole.

Chi sono i Combattenti dello Stato Maschile

Il messaggio inviato in mattinata all’aeroporto di Fiumicino è firmato dai Combattenti dello Stato Maschile, un gruppo che potrebbe ispirarsi al movimento estremista russo di destra radicale noto come lo ‘Stato Maschile’ (Male State, in russo Muzhskoye gosudarstvo, ribattezzato poi Male Legion), che in passato è stato protagonista di numerosi allarmi bomba poi rivelatisi infondati.

Nello specifico il movimento fu fondato nel 2016 da Vladislav Pozdnyakov e si proclamava misogino, omofobo, antifemminista ed espressione della manosfera russa. Un movimento suprematista bandito nel 2021 (un anno prima della guerra in Ucraina) dal tribunale russo di Nizhny Novgorod dopo il blocco per istigazione alla violenza da parte della piattaforma social VKontakte, l’equivalente russo di Facebook.

Al momento della sentenza, il leader del movimento, Pozdnyakov, era già fuggito all’estero perché raggiunto da una condanna a due anni per estremismo. Successivamente il gruppo estremista ha proseguito la sua attività eversiva nonostante il blocco delle pagine social e la battaglia di Apple e Google per chiudere il canale Telegram sulle piattaforme Apple e Android.

Male Legion, il movimento russo che sostiene la guerra in Ucraina

Il movimento ha continuato ad esistere online sotto il nome di Male Legion, concentrando la propria battaglia ibrida sul sostegno alla guerra russa in Ucraina attraverso la pubblicazione di contenuti violenti. Nonostante la messa al bando in Russia, precedente come detto all’inizio dell’invasione in Ucraina, non è da escludere che il Cremlino approvi le azioni destabilizzanti portate avanti in questi anni.

Intanto in attesa di ulteriori sviluppi investigativi da parte delle procure competenti e degli accertamenti della polizia postale, è stata aperta un’altra inchiesta sull’atteggiamento adottato dal pilota del volo Dublino-Roma della compagnia Aer Lingus. Volo dirottato verso la base militare di Évreux-Fauville, in Normandia, dopo il falso allarme bomba. Pilota indagato dopo rifiuto di atterrare in aeroporto militare L’Airbus 320, quando si trovava a Sud di Parigi ha effettuato diversi giri in aria prima di risalire verso nord e virare nuovamente verso sud in direzione della base aerea in Normandia. L’Airbus è arrivato alla base militare di Évreux, scortato da due caccia Rafale dell’aviazione francese, dopo l’iniziale rifiuto del pilota di atterrare nella base militare, “preferendo un aeroporto civile”. “Il pilota irlandese sarà ascoltato in un’audizione libera e deciderò successivamente in merito ad uno stato di fermo. Sono qui per chiarire – ha spiegato il procuratore Rémi Coutin – il comportamento del pilota irlandese dell’aereo Air Lingus che avrebbe rifiutato di obbedire all’ordine di atterrare in un aeroporto militare, preferendo un aeroporto civile. Due aerei caccia sono per questo decollati per scortarlo fino alla base aerea 105. Si tratta di un’infrazione specifica al codice dei trasporti”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo