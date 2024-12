Soprattutto negli ultimi decenni l’Italia ha intrapreso un percorso significativo nella regolamentazione del gioco online, evolvendo da un approccio permissivo a un sistema normativo rigoroso e strutturato. Questa trasformazione è stata guidata dalla necessità di tutelare i consumatori, prevenire il gioco patologico e contrastare le attività illegali.

Le origini della regolamentazione

All’inizio degli anni 2000, il gioco d’azzardo online in Italia era caratterizzato da una regolamentazione frammentaria e spesso inefficace. La mancanza di un quadro normativo chiaro permetteva a numerosi operatori, sia nazionali che esteri, di offrire servizi senza adeguati controlli, esponendo i giocatori a rischi significativi.

L’intervento dell’Unione Europea

La situazione ha iniziato a cambiare quando l’Unione Europea ha avviato procedure di infrazione contro l’Italia per le sue restrizioni al mercato del gioco d’azzardo online. Questo ha portato, nel 2009, alla notifica di emendamenti alla legge sul gioco d’azzardo, aprendo il mercato agli operatori stranieri, a condizione che ottenessero una licenza italiana. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è stata designata come autorità competente per l’emissione di queste licenze.

Il Decreto Dignità del 2018

Un punto di svolta nella regolamentazione è stato l’introduzione del Decreto Dignità nel 2018, che ha imposto un divieto assoluto su qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro, inclusi i casinò online. Questa misura mirava a ridurre l’esposizione dei consumatori, in particolare dei minori, alle attività di gioco, cercando di prevenire comportamenti patologici.

La riforma del 2024

Nel 2024, l’Italia ha compiuto un ulteriore passo avanti con l’approvazione di un nuovo decreto legislativo che ha ridefinito il quadro normativo del gioco online. Le principali novità introdotte includono:

Nuove concessioni: è stato previsto un bando per l’assegnazione di 50 nuove concessioni per il gioco online, con una durata massima di 9 anni e un canone iniziale fissato a 7 milioni di euro.

Misure di tutela: sono state introdotte misure specifiche per proteggere i giocatori più vulnerabili e i minori, con l’obiettivo di prevenire disturbi patologici legati al gioco.

Contrasto al gioco illegale: il decreto ha rafforzato le misure per combattere il gioco illegale e le infiltrazioni criminali nel settore, promuovendo la trasparenza e l’affidabilità degli operatori.

Confronto con il passato

Rispetto al passato, quando la regolamentazione era meno strutturata e più permissiva, l’attuale quadro normativo italiano rappresenta un sistema più rigoroso e orientato alla tutela del consumatore. L’introduzione di requisiti stringenti per l’ottenimento delle licenze, l’aumento dei canoni concessori e le misure di prevenzione della ludopatia evidenziano un cambiamento significativo nell’approccio dello Stato verso il gioco online.

Implicazioni per gli operatori e i consumatori

Per gli operatori, queste riforme comportano la necessità di adeguarsi a standard più elevati in termini di trasparenza, responsabilità e sicurezza. Per i consumatori, invece, si traduce in una maggiore protezione e in un ambiente di gioco più sicuro. Piattaforme come NuoviCasino offrono una panoramica dei casinò online che rispettano le normative vigenti, aiutando i giocatori a fare scelte informate.

L’evoluzione della regolamentazione del gioco online in Italia, quindi, riflette l’impegno dello Stato nel bilanciare le esigenze del mercato con la protezione dei consumatori. Il passaggio da un approccio permissivo a uno più regolamentato ha permesso di creare un ambiente di gioco più sicuro e responsabile, ponendo l’Italia come esempio di best practice nel panorama europeo del gioco online.

© Riproduzione riservata

Redazione