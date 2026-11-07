La democrazia non si difende soltanto nelle urne. Si difende anche prima, nel territorio meno visibile e sempre più decisivo in cui si forma l’opinione pubblica. È da questa consapevolezza che nasce «Fuori dal Rumore. Come proteggere l’Europa dalle falsità», l’iniziativa promossa da Azione, Spazio Pubblico ed Europeisti.eu, in programma oggi al Nuovo Cinema Nosadella di Bologna, luogo celebre anche per le proiezioni filorusse e pro-Putin organizzate da Russia Today. Dalle 10 del mattino saliranno sul palco Carlo Calenda, Marco Lombardo, Pina Picierno, Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli. Un appuntamento che ambisce a mobilitare le diverse anime del centro riformista ed europeista intorno a una questione che supera i confini della contesa politica nazionale: la protezione delle democrazie dalle interferenze straniere.

Al centro della giornata c’è lo Scudo democratico, la proposta di legge depositata al Senato da Marco Lombardo, con Carlo Calenda come cofirmatario. Il disegno di legge, presentato il 30 aprile 2025 con il numero A.S. 1473, punta a tutelare la libertà del voto e l’integrità del processo democratico dalle operazioni di manipolazione del consenso condotte attraverso la produzione, la promozione e la diffusione di informazioni false o distorte. Non si tratta, dunque, di istituire un presidio contro le opinioni sgradite, ma di individuare e contrastare le interferenze organizzate riconducibili ad attori stranieri.

Il testo, composto da sei articoli, prevede un sistema di monitoraggio e vigilanza con il coinvolgimento di AGCOM, obblighi specifici per determinate piattaforme digitali e sanzioni amministrative in caso di violazione. La proposta è attualmente all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, in sede redigente. Il 20 ottobre è iniziata la discussione parlamentare e il 5 novembre si sono svolte nuove audizioni. Un percorso istituzionale ancora agli inizi, ma che ha già portato il tema dentro il confronto parlamentare.

A Bologna, tuttavia, la discussione non resterà confinata alle aule legislative. Sarà presentato anche un kit di pronto uso per gli elettori, curato da Lorenzo Vernetti, realizzato con il contributo del think tank Center for Sustainable Cooperation for Peace and Security. Uno strumento pensato per fornire indicazioni concrete su come riconoscere le campagne di disinformazione, distinguere le ingerenze internazionali dalla normale comunicazione politica e individuare i meccanismi attraverso cui una notizia falsa viene amplificata artificialmente. Particolare attenzione sarà riservata alle operazioni riconducibili alla Russia, senza trascurare le altre matrici internazionali della manipolazione informativa.

La posta in gioco è anche quella delle elezioni politiche del 2027. Le campagne elettorali si svolgeranno in un ecosistema informativo nel quale bot, profili artificiali, algoritmi e reti coordinate possono alterare la percezione della realtà, esasperare le divisioni e indebolire la fiducia nelle istituzioni. La guerra ibrida non si combatte soltanto attraverso attacchi informatici o pressioni economiche: passa anche dalla capacità di condizionare le coscienze e rendere più fragile il rapporto tra cittadini e democrazia.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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