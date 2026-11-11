Non sappiamo chi sia Mikhail Andropov. Non sappiamo se sia una persona reale, se dietro questo nome si nasconda un’organizzazione, un gruppo di provocatori o un’operazione di disinformazione costruita per indirizzare i sospetti verso una determinata matrice politica. Sappiamo che questo nome compare nelle email che da giorni annunciano attentati in diversi Paesi europei. Sappiamo che qualcuno, firmandosi come leader di un’organizzazione chiamata Vilayat of Misoginistan, ha rivendicato minacce agli aeroporti, alle emittenti televisive e, adesso, alle scuole. Sappiamo che almeno 300 istituti in tutta Italia sono stati evacuati.

E sappiamo che, finora, queste minacce non hanno trovato riscontro in ordigni esplosivi. Ma forse è proprio da quello che non sappiamo che dobbiamo cominciare a ragionare. Perché questa vicenda, al di là delle responsabilità penali che dovranno essere accertate, racconta qualcosa di molto più inquietante della successione di falsi allarmi. Racconta quanto sia diventato facile produrre una condizione di paura collettiva, quanto sia fragile il nostro rapporto con la realtà e quanto poco serva, oggi, per interrompere il funzionamento ordinario di una società. Non occorre far esplodere una bomba. Basta annunciare che esiste e il risultato è comunque raggiunto. La paura è stata prodotta. La normalità è stata interrotta. La percezione della sicurezza è stata compromessa.

È una forma di destabilizzazione che merita di essere osservata con molta più attenzione di quanta gliene stiamo dedicando. C’è una domanda che dovremmo porci: come si fa a rendere vulnerabile un’intera società? Non necessariamente attaccandone le infrastrutture, ma attaccando la sua capacità di comprendere ciò che accade. Costruendo un ambiente nel quale le persone non riescono più a distinguere una minaccia reale da una simulata, una notizia verificata da una rivendicazione, un’informazione da un’operazione di propaganda. È qui che l’analfabetismo funzionale smette di essere un indicatore statistico e diventa un problema democratico. Non si tratta semplicemente di saper leggere, ma di saper interpretare, riconoscere il contesto, interrogare le fonti, verificare le informazioni, distinguere i fatti dalle interpretazioni. Di saper sospendere il giudizio, soprattutto quando una notizia sembra fatta apposta per suscitare paura o indignazione.

Ma sarebbe troppo comodo fermarsi alla responsabilità dei singoli che diffondono bufale o di chi abbocca alle provocazioni. La responsabilità è molto più ampia. Riguarda un ecosistema informativo nel quale la velocità ha sostituito la verifica, il clamore ha sostituito la comprensione, l’indignazione ha sostituito il ragionamento. Riguarda piattaforme che premiano la circolazione dei contenuti più emotivamente coinvolgenti. Riguarda un sistema mediatico che troppo spesso rincorre l’allarme anziché ricostruire i fatti. E riguarda soprattutto la politica. I governi europei non possono continuare a evocare quotidianamente scenari di guerra, a normalizzare il linguaggio della contrapposizione, a costruire consenso attraverso la paura e poi limitarsi a invocare maggiore sicurezza quando quella paura diventa ingestibile. Esiste una responsabilità politica nel modo in cui si costruisce l’immaginario collettivo. Chi governa dovrebbe essere consapevole delle conseguenze di una comunicazione pubblica che trasforma permanentemente il mondo in un luogo ostile, popolato di nemici e minacce. Non si può alimentare un clima di allarme permanente e poi stupirsi che qualcuno impari a utilizzarlo come arma.

C’è qualcosa di terribilmente paradossale in quello che sta accadendo: le scuole vengono evacuate da qualcuno che, attraverso una comunicazione digitale, riesce a interrompere proprio quei luoghi nei quali si dovrebbe imparare a difendersi dalla manipolazione. Non possiamo sapere chi si cela dietro queste minacce, saranno le indagini a stabilirlo. Ma non abbiamo bisogno di conoscere già i responsabili per riconoscere il problema che questa vicenda porta alla luce. La guerra ibrida, quando questa definizione è effettivamente appropriata, non si combatte soltanto con strumenti militari o informatici. Può agire sulle infrastrutture, sulle istituzioni, sulle informazioni, sulla fiducia collettiva. Può trasformare la percezione della realtà in un territorio di conflitto.

E una società che non sa più distinguere ciò che è vero da ciò che è costruito per sembrare vero è una società profondamente vulnerabile. Forse dovremmo smettere di considerare la cultura, la lettura, l’educazione e il pensiero critico come capitoli separati dalle questioni della sicurezza. Dovremmo cominciare a riconoscerli per quello che sono: strumenti di difesa collettiva. Perché una bomba può distruggere un edificio. Ma una società che perde progressivamente la capacità di comprendere la realtà può essere destabilizzata anche senza che esploda un solo ordigno. E quando una scuola deve evacuare perché qualcuno ha deciso di annunciare una bomba che forse non esiste, la domanda non riguarda soltanto chi ha scritto quella mail. Riguarda anche il mondo che abbiamo costruito. E soprattutto quello che stiamo lasciando a chi, in quelle scuole, dovrebbe imparare a comprenderlo.

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Giulia Milanese