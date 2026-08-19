E’ successo di nuovo. Durante l’amichevole precampionato tra il Bayern Monaco e l’Heidenheim, Jamal Musiala ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Il giocatore era subentrato al 16′ del secondo tempo al posto di Saibari ed è collassato in campo dopo appena 6 minuti dal suo ingresso, accusando vertigini, spossatezza e sensazione di calore.

Il giovane tesserato del Bayern ha prontamente ricevuto l’intervento di compagni e soccorsi, per poi uscire dal terreno di gioco sulle proprie gambe. Alcune fonti rivelano che il giocatore terrà una conferenza stampa nelle prossime ore dove farà chiarezza sull’episodio. Musiala ha accusato un mancamento per la seconda volta in tre giorni, dopo che era avvenuto lo stesso episodio contro il Lipsia.

Il messaggio social

Subito dopo la fine del match, Musiala ha pubblicato un lungo messaggio social per spiegare la situazione ai tifosi, esordendo rassicurando sulle sue condizioni: “Innanzitutto la cosa più importante. Sto bene. E sono particolarmente grato per i vostri messaggi e il vostro sostegno. Capisco che molti di voi sono preoccupati, ma vorrei tranquillizzarvi e spiegarvi qualcosa al riguardo. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata e ben trattabili, che sono riconducibili a una condizione neurologica. Questa condizione può provocare episodi come quelli che si sono verificati recentemente, come contro il Lipsia e l’Heidenheim. Mi rendo conto che a prima vista può sembrare preoccupante, ma al momento sono situazioni che fanno parte della mia quotidianità. Sono seguito nel migliore dei modi dal punto di vista medico e sono molto ottimista. Affianco a me ho il Bayern Monaco e le persone a me vicine che mi sostengono in questo percorso“.

Dopo aver rassicurato tutti i tifosi che le sue condizioni di salute non sono a rischio, Musiala ha poi aggiunto: “Ciò che mi aiuta di più in questo percorso è continuare a inseguire vittorie e titoli insieme alla mia squadra e al vostro straordinario sostegno, sperando che in questo modo possiate capirmi meglio. Allo stesso modo vi chiedo di comprendere che vorrei continuare a mantenere questo tema riservato alla mia cerchia più stretta, del club e degli esperti di fiducia“.

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Riccardo Tombolini