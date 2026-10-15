“Sono appena due giorni che il Papa è stato ricoverato, non si possono fare previsioni di nessun tipo. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. E, in base a tutti questi elementi poi il Papa anche rimodulerà il suo pontificato, se sarà necessario rimodularlo”. Sono le parole del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin che a margine di un evento all’ambasciata irachena a Roma apre nuovi scenari che potrebbero cambiare le prospettive del pontificato.

Leone XVI è stato operato ieri, mercoledì 14 ottobre, al Gemelli di Roma. Nell’intervento chirurgico è stato asportato un tumore maligno al polmone. “Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo”, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano dopo l’operazione. Il decorso viene definito “regolare” in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Il Pontefice ha anche concelebrato una messa in una stanza appositamente allestita al decimo piano dell’ospedale. “Sta bene, l’umore è buono. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Il suo desiderio è di fare il viaggio in Sudamerica (dal 6 novembre, ndr). Poi vedremo”, ha detto il direttore della sala stampa vaticana Bruni.

Nel bollettino diffuso oggi, giovedì 15 ottobre, ad ora di pranzo viene sottolineato che Leone “questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”.

Dalle parole di Parolin, tuttavia, emerge preoccupazione: “Continuo a essere preoccupato perché mi dispiace veramente enormemente per quanto è successo” ma “mi fido delle notizie che ci hanno dato dai bollettini e quindi c’è speranza che questa situazione possa risolversi al più presto e che il Santo Padre possa tornare a lavorare e a portare avanti il suo programma di pontificato”. Il Segretario di Stato ha ricordato che l’annuncio dell’intervento, avvenuto domenica scorsa in occasione dell’Angelus, ha “colto tutti di sorpresa”, “nessuno si sarebbe aspettato che si scoprisse questa malattia del Papa. Il clima – sottolinea Parolin – è abbastanza sereno, c’è fiducia perché si è intervenuti a quello che sembra essere l’inizio di una difficoltà, e che si possa risolvere in tempi brevi e in maniera definitiva questo problema. Quindi c’è questa fiducia e questa speranza”.

“Se entro fine settimana starà meglio, penso che lo farà l’Angelus e lo farà dal Gemelli” aggiunge Parolin che elogia poi la scelta di comunicazione trasparente e aperta di Papa Leone, definita “bellissima. Sono molto lieto che ci sia stata, in modo tale che non ci sono dietrologie”.

Dubbi sul viaggio in Sud America in programma dal 6 novembre: “Quello che si prospetta in America Latina” è per il Papa “un viaggio così lungo e impegnativo”. Leone “ancora non si è pronunciato su questo tema e dobbiamo attendere prima di tutto che torni dall’ospedale e poi, in base a quello che diranno i medici, se lui potrà viaggiare o meno”.

Redazione

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Ciro Cuozzo