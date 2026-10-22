Dazn torna ad offrire gratuitamente la visione di partite di Serie A, e quest’anno l’offerta parte con Napoli Roma, big match dell’ottava giornata che si disputerà sabato 24 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come vedere Napoli-Roma gratis su DAZN

L’evento sarà disponibile in modalità “freemium”, servirà quindi creare un account gratuito per accedere alla piattaforma tramite dispositivo, in una diretta che comprenderà anche l’intrattenimento pre e postpartita. Nel comunicato ufficiale, DAZN specifica che la visione riservata agli account senza abbonamento sarà limitata a circa 2 milioni di utenti, per questo si consiglia di completare la registrazione e collegarsi nel pre partita con ampio anticipo. Per registrarsi gratis a DAZN da computer o smartphone basterà andare su DAZN.com, scorrere verso il basso nella homepage fino alla sezione FreeZone Days e cliccare su “Registrati Gratis” inserendo il proprio indirizzo e-mail e completando la registrazione dell’ account con i dati richiesti.

Napoli-Roma gratis su Dazn, a chi è affidata la telecronaca

L’offerta rientra in un accordo di cinque partite di Serie A Enilive su un totale di 380 per ogni stagione che potranno essere viste gratuitamente anche da chi non è cliente per promuovere l’evento sportivo e le funzionalità della piattaforma. La prima partita trasmessa gratuitamente in diretta streaming risale a due anni fa esatti. La telecronaca dell’evento sarà affidata alla coppia Pardo-Bazzani.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Il Napoli, al secondo big match stagionale dopo aver perso per 3 a 2 a San Siro contro l’Inter è chiamato a riscattare un inizio di campionato con 1 pareggio e 3 sconfitte. La Roma viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo aver ritrovato il successo in Serie A contro il Genoa e in Champions League contro lo Slovan Bratislava. Ecco le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile; Politano, Lobotka, Mc Tominay, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund

Allenatore: Allegri

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen

Allenatore: Gasperini

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco