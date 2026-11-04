Tinto Brass nasce a Milano nel 1936 ma per tutti è veneziano. Un grande maestro del cinema che ha fatto dell’ingordigia, della cultura e della libidine la cifra stilistica del suo immaginario. Le sue immagini cinematografiche sotto il segno della provocazione, dell’ironia e dello sberleffo sono state sempre nel segno della bellezza e dell’eleganza. Nel 1957 grazie agli aiuti economici della famiglia riesce a laurearsi in Giurisprudenza. Lavora inizialmente come ufficio stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, poi va a Parigi come proiezionista e archivista.

Quella francese sarà una tappa di formazione fondamentale del regista. Nel periodo parigino intreccia rapporti e amicizie oltre che con cinefili francesi anche con Roberto Rossellini seguendo il montaggio di un suo documentario sull’India. Racconta Brass: “Quello fu un inverno memorabile. L’India era per Rossellini la terra in cui il sacro e il profano coincidevano”. Affiancherà Rossellini anche per Il Generale Della Rovere con Vittorio De Sica (1959). Nel 1963 esordisce alla regia con Chi lavora è perduto un lavoro che critica aspramente l’alienazione sul lavoro. Ecco che Brass si afferma con un suo sguardo: grottesco, attento al mondo delle contraddizioni, degli emarginati e dei perdenti. Brass comincia ad avere seri problemi con la censura.

Tinto di sé diceva: “Ho passato più tempo in Tribunale nella mia vita che dietro a una macchina da presa”. Ci manca il suo sguardo allucinato grottesco estetizzante che nel 1976 presenterà al pubblico un vero e proprio Kolossal capolavoro: Caligola. Avrà non pochi problemi; prima con la produzione americana, poi con i tagli imposti al montaggio e per finire sequestro e programmazione vietata. Brass si difese dicendo che ne era solo l’ideatore e non il regista viste tutte le pressioni ricevute durante le riprese e con questa motivazione scamperà il reato di oscenità e così si libererà da un pericoloso processo.

Sesso violento ed esplicito, scenografie suntuose, costumi sfavillanti, un cast d’eccezione: ad interpretare l’imperatore bambino chiamato soprannominato Caligola (cioè piccola caliga, sandaletto dai legionari quando da bambino dovette assistere all’uccisione di suo padre Germanico), era niente meno che il protagonista di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Emblematico il giovane imperatore, emblematico l’irrequieto regista veneziano. Sul sesso e potere ricordiamo anche il film precedente di Tinto Brass: Salon Kitty. Qui il sadismo, la depravazione si spostano in una cornice nazista. La censura si accanirà nuovamente sulla pellicola vietandola ai minori. Un film del primo periodo di Tinto Brass è molto curioso: Il Disco volante, con Sordi e Silvana Mangano: si basa sul racconto di Ennio Flaiano del Marziano a Roma ambientato qui nella provincia veneta. Il cambio di rotta verso un cinema erotico arriva nel 1983 con La Chiave con Stefania Sandrelli e Franco Branciaroli. Qui, ispirandosi al romanzo di Tanizaki, ritroviamo tutto il suo cinema: libero, vitale, trasgressivo, autoironico.

Nel 2009 alla Mostra del Cinema di Venezia gli viene tributato un omaggio con una rassegna che mette a confronto le sue opere: quelle underground, gli episodi di commedia, quelli della liberazione sessuale con la collaborazione di Caterina Varzi che curerà nel 2014 un romanzo sulla diversità con uno sguardo ancora una volta sull’erotismo. Brass raccoglie la grande lezione della Nouvelle Vague francese, il liberty veneziano, la cultura underground londinese, creando una galleria di immagini inconfondibili, originali, di continua creatività e libertà erotica all’insegna graffiante del suo motto preferito: “il culo è lo specchio dell’anima”.

Muore oggi all’età di 93 anni.

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Francesco Sala