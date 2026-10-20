Da Parigi a Milano, da Torino a Roma, torna il rito della piazza incendiata. E torna, puntuale, un racconto indulgente: la violenza sarebbe il linguaggio esasperato di un disagio che la politica non sa ascoltare. Ma confondere il conflitto con la devastazione non è comprensione sociale. È una resa intellettuale. Gli incappucciati non rappresentano una generazione. Cercano, semmai, di sequestrarne la voce. Accanto a chi manifesta per la scuola, per la pace o per la giustizia, si muovono gruppi che trasformano quelle parole in bersagli: in nome della scuola si danneggiano i luoghi della convivenza; in nome della pace si aggredisce; invocando libertà si pretende di intimidire chi dissente. La contraddizione non è un dettaglio. È il cuore del problema.

Siamo stati giovani. Conosciamo l’impazienza, la generosità, persino l’ingenuità di chi vuole cambiare il mondo prima di averne misurato le resistenze. Proprio per questo gli studenti meritano rispetto, non l’arruolamento nelle liturgie dello scontro. Ascoltarli è doveroso; assolvere chi usa la loro presenza come scudo, no. Sorprende poi il paternalismo di certi commentatori: ogni sommossa diventerebbe una lezione di democrazia. Curiosa pedagogia, soprattutto quando a impartirla sono ambienti politici e sociali che hanno disertato i luoghi della formazione, i seminari, le associazioni, il paziente apprendistato della partecipazione. Si abbandonano i giovani durante l’anno e li si scopre protagonisti quando brucia un cassonetto. Anche lo Stato deve sottrarsi alle caricature. Le forze dell’ordine hanno il compito di proteggere persone e diritti, usando mezzi necessari, proporzionati e sottoposti alla legge. Denunciare eventuali abusi è legittimo; trasformare ogni intervento in una colpa preventiva significa delegittimare la tutela stessa della libertà di manifestare.

C’è infine una domanda più inquietante, che non autorizza però scorciatoie complottiste. In un’Europa attraversata da guerre ibride, propaganda digitale e tentativi di interferenza, chi trae vantaggio dall’esasperazione delle piazze? Esistono regie, finanziamenti, reti di provocazione? Se vi sono indizi, li accertino le autorità; se mancano, non si inventino mandanti né si distribuiscano patenti di tradimento in base ai colori politici. La vigilanza democratica esige prove, non sospetti elevati a sentenza. Il pericolo è duplice: chi semina disordine e chi, alimentando la paura, prepara il terreno alla richiesta di un ordine senza garanzie. È una trappola antica, oggi amplificata dagli algoritmi. Il dissenso ha bisogno di parole, organizzazione e responsabilità. La violenza riduce le ragioni nel rumore e regala ai suoi avversari l’argomento più facile: non discutere il merito, ma invocare paura. Per evitarla servono istituzioni ferme, politica credibile e spazi reali di protagonismo giovanile. Non l’apologia delle barricate, non la nostalgia del manganello. La democrazia si difende senza smettere di praticarla.

© Riproduzione riservata

Raffaele Bonanni