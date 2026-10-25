Dopo mesi di tensioni, scatti in avanti e sussulti all’indietro, inizia oggi il Congresso straordinario della Lega, annunciato in pompa magna dal leader Matteo Salvini, direttamente dal pratone di Pontida, lo scorso settembre. A Milano, saranno 706 i delegati che – domani, si presume dopo ore concitate – sceglieranno la nuova segreteria politica del Carroccio. Abbia inizio la sfida.

Salvini continua a dire “più gente c’è che porta idee, meglio è” ma una cosa è certa: la candidatura del Senatore di lungo corso Massimo Garavaglia non se l’aspettava proprio. Il leader del Carroccio pensava di cogliere i tanti “dissidenti”, o meglio dire forse “nordisti”, impreparati. Diceva, anche, che la scontentezza di alcuni fosse una mera “questione regionale”, un sentimento avverso nei suoi confronti confinato in Lombardia. E invece, il dado è stato tratto. Eletto per la prima volta alla Camera nel 2006, già Sottosegretario e Viceministro al Ministero dell’economia con il governo gialloverde e Ministro del Turismo con il governo Draghi, Garavaglia ora sfida Salvini. E Salvini, pensate un po’, trema. C’è chi parla di paranoia d’impronta napoleonica. Questo Congresso sarà una rovinosa Waterloo? Se guardiamo i numeri, i fedelissimi di Salvini sono la maggioranza. E infatti, Garavaglia ha dovuto sgomitare e non poco per raccogliere le 80 firme necessarie per presentarsi. Ma ora la partita ha inizio e, giustamente, si chiedono modalità di voto trasparenti. “È interesse di tutti evitare dubbi o polemiche” dice Garavaglia, auspicando che le cabine siano aperte così da evitare “retroscena imbarazzanti”.

Cosa accadrà?

“Nel segreto dell’urna tutto può succedere”, ricorda il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. È probabile che Salvini venga riconfermato sì, ma è altrettanto probabile che ciò non accada con un plebiscito. Si teme una vittoria zoppa. È realistico che la sua leadership ne uscirà scalfita. Più che concentrarsi su quanto voti prenderà lo sfidante del Capitano, sarà interessante vedere il numero di schede bianche che compariranno. Perché se è vero che il governatore lombardo Attilio Fontana ha firmato per la candidatura di Garavaglia, non ha firmato per Salvini il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Una scelta neutra o un messaggio silenzioso agli altri nordisti? Il Presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga o l’ex Doge Luca Zaia, intanto, hanno preso tempo e insieme al Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti si sono riuniti intorno al fuoco per scaldar le caldarroste ad una “castagnata” nel trevigiano. L’attuale Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, invece, si è schierato con Salvini. “Il congresso non determinerà una maggioranza e una minoranza” ha dichiarato, auspicando nella compattezza della Lega. Sì, ma quale Lega?

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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