La Lega arriva al congresso in una fase di confronto interno e di ridefinizione della propria linea politica. Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà, emittente vicina all’area leghista e al centrodestra, legge il congresso come un passaggio decisivo per capire natura, identità e futuro del partito.

Che fase si apre con questo congresso per la Lega

«Si apre una fase che ha a che fare con la natura intima di cosa sia un partito. C’è una grossa incomprensione sulla Lega, che spesso viene ridotta a una caricatura liquida, pop, solo social. Certo, sa frequentare la comunicazione social e oggi deve farlo. Ma la Lega è anzitutto il partito con più storia tra quelli che compongono il panorama politico italiano. È l’unico che esisteva, grazie a Bossi, nella Prima Repubblica e continua a esistere agli albori della Terza».

Che cosa significa, per un partito come la Lega, celebrare un congresso?

«Significa fare i conti con il proprio radicamento e con una pluralità di istanze. Le liturgie di un partito non sono necessariamente formali: possono essere sostanziali. In un partito storico e radicato, non semplicemente liquido o trasformato in un comitato elettorale, emergono confronti interni e critiche legittime. Il congresso è il momento per eccellenza in cui un deputato, un militante, un dirigente fa il punto con la propria comunità politica. Altrimenti stiamo giocando un altro gioco, ma non con la politica».

Emergeranno candidature alternative alla leadership di Salvini?

«Mi aspetto che emergano stimoli e, sinceramente, immagino anche candidature alternative. Negli ultimi mesi dirigenti importanti hanno espresso quotidianamente, spesso anche su giornali non amici della Lega, delle istanze critiche. Benissimo: è il dibattito plurale. Ma sarebbe bizzarro che, convocato il momento per eccellenza deputato a sciogliere quei nodi, improvvisamente arrivasse il mutismo. Se c’è una candidatura alternativa, questo è il momento di farsi sentire. Se invece non ci sarà, sarà una notizia, perché non sarebbe coerente con il dibattito degli ultimi mesi».

Ti hanno colpito le perplessità espresse da esponenti importanti della Lega?

«No, proprio per la storia della Lega. È sempre stata, sotto leadership carismatiche come quelle di Bossi, Maroni e Salvini, un partito plurale. Già ai tempi di Bossi convivevano anime molto diverse: i federalisti alla Miglio, i secessionisti, una componente più tradizionalista. La Lega è sempre stata un ventaglio di idee diverse, anche quando era guidata da una leadership fortemente carismatica».

Lo statuto blinda il segretario?

«Formalmente il segretario può essere sfiduciato al congresso. Salvini si è dimesso, come tutti gli organi dirigenti, proprio come precondizione congressuale. Inoltre è stata abbassata la soglia delle firme necessarie per presentare una candidatura alternativa. Quindi, formalmente, il segretario può andare sotto. Se poi mi chiedi un pronostico, è un altro discorso».

Come uscirà la Lega dal congresso?

«Mi aspetto un dibattito polifonico, perché la Lega nasce con una vocazione territoriale e ha quindi più voci per definizione. Mi aspetto che chi ha posto delle istanze ne tragga le conclusioni, eventualmente anche attraverso una candidatura. Altrimenti sarebbe bizzarro. Dopodiché, per il polso che posso avere, credo che l’attuale linea politica e l’attuale leadership saranno confermate. Lo dico per una questione di umori e numeri del partito, che poi sono quelli che contano in politica».

Fedriga e Zaia avranno un ruolo maggiore nella nuova fase?

«È possibile, ma molto dipenderà da come verrà costruita la nuova squadra. Salvini ha annunciato una segreteria politica: questo implica una squadra di prima fascia, composta da figure importanti del partito che condividano lo sviluppo della linea politica e la battaglia elettorale. Lui ha parlato di oneri e onori. Mi aspetto quindi una segreteria con personalità di primo piano».

Sarà una leadership più condivisa?

«Assolutamente sì. Ci sarà una leadership, una segreteria politica e, immagino, anche il rinnovo del simbolo, che è stato annunciato».

Del nuovo simbolo sai già qualcosa?

«No, non ne so ancora nulla. Una cosa è certa: non ci sarà più l’indicazione Salvini Premier nel simbolo. Se devo fare un pronostico, in coerenza con la sintesi tra leadership e squadra, immagino un simbolo che rappresenti questa nuova fase collettiva».

La nuova legge elettorale potrebbe penalizzare la Lega?

«Stante gli attuali sondaggi, sì: se la Lega rimanesse sui livelli attuali, una legge di questo tipo potrebbe ridurne la rappresentanza parlamentare. Ma davanti c’è tutta una campagna elettorale e non è ancora fissata la data del voto. La durata della campagna cambia moltissimo le sue caratteristiche».

La Lega può rimontare?

«Storicamente la Lega in campagna elettorale rimonta, anche grazie al radicamento sui territori. Aggiungo un elemento: la bolla Vannacci comincia, a mio giudizio, a dare segnali di cedimento. E c’è un’altra ragione per cui le condizioni per una rimonta esistono: nella vocazione della Lega c’è quella di dare voce all’Italia dei produttori, che secondo me nemmeno Fratelli d’Italia riesce a intercettare completamente, per la persistenza di una certa cultura statalista nella destra. È un lavoro che deve crescere, naturalmente, perché si parte da un dato oggettivo. Ma le condizioni ci sono».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro