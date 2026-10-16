Confuso e diviso. È difficile ricordare un Consiglio Ue, tra i più recenti, che si sia chiuso con un così evidente buco nell’acqua praticamente su tutti i temi all’ordine del giorno. In fatto di confusione, si prenda il dossier Ucraina. Ormai del tutto disilluso dagli Stati Uniti, Volodymyr Zelensky ha chiesto prima di qualsiasi altra cosa i Patriot. Bruxelles non si è tirata indietro. Si è però mossa all’insegna del “sì, ma”. A una Ursula von der Leyen che ha ribadito la corsia preferenziale per l’ingresso in Ue di Kyiv – «l’obiettivo è aprire entro la fine dell’anno altri due cluster», ha detto la Presidente della Commissione – le ha risposto Kaja Kallas.

Con un pragmatismo fuori dalla norma, la numero uno della diplomazia europea ha sottolineato l’impossibilità di continuare a sostenere la resistenza ucraina qualora Starlink venisse nuovamente spento. Ancora più inequivocabile è stato il premier lettone, Andris Kulbergs: «L’Europa non dispone ancora di alternative sufficienti per sostituirlo». Come a dire: mentre Bruxelles ha una visione velleitaria delle cose, noi baltici ci ricordiamo della storia, viviamo nel presente e sappiamo cosa ci aspetta questo inverno. Possiamo continuare a sognare di un’Ucraina new entry dell’Unione, ma «la guerra costerà 155 miliardi di euro il prossimo anno. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da voi, per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza», ha detto Zelensky. Serve concretezza. D’accordo quindi utilizzare i beni russi congelati. Ma come si risolvono i gap operativi? Qui, l’elefante nella stanza l’ha nominato il premier ceco, Andrej Babis: «Trump ci ha traditi». L’ennesimo voltafaccia a Zelensky del Presidente Usa è infatti una sberla anche per noi. Il fronte sovranista-conservatore si era illuso di poter avere un dialogo costruttivo con la Casa Bianca e quindi arrivare a una soluzione vantaggiosa anche per Kyiv. Così non è. Adesso appare evidente. D’altra parte che si fa se l’Ucraina capitola?

Divisioni invece sul tema immigrazione. Da una parte i falchi duri e puri, come il cancelliere austriaco, Christian Stocker, e la sua collega danese, Mette Frederiksen. Last but not least la presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni. Il modello italiano in Albania è ormai prossimo a ottenere l’etichetta “Made in Eu”. Tuttavia, Meloni si è seduta al tavolo del confronto con il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez. Notoriamente di posizioni opposte su tutto. Secondo Europa press, dopo mesi di tensioni, i due sarebbero alla ricerca di misure alternative che consentano di eliminare i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen, reintrodotti dall’Italia all’inizio di agosto in seguito alla crisi di Ceuta. Questo non significa attribuire a Roma una via più conciliante. Tant’è che Meloni, insieme proprio a Frederiksen e all’olandese Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri maggiormente interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio. Vuol dire, più in generale, che i governi nazionali sono gelosi del dossier e non vogliono darne la gestione completa a Bruxelles. I flussi migratori sono un argomento troppo da campagna elettorale perché se ne occupi la fredda e burocratica Unione. E tanto meno sia oggetto di dibattito collegiale.

Stando a Politico.Eu, per tutto questo ci sarebbe un colpevole. Il presidente del Consiglio Ue, António Costa, è stato duramente criticato da diversi leader per la gestione dei negoziati. Pare che abbia perso il controllo del dossier energia e non sia riuscito a evitare il confronto diretto Meloni-Merz. In realtà, l’Europa è vittima di un male più grave della crisi di leadership. Bruxelles non è in grado di fare sintesi tra le posizioni dei suoi Stati membri, che a loro volta procedono in alleanze e partnership variabili e transitorie. A seconda del momento e della circostanza.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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