È Giorgio Gori a infiammare il clima nel Campo largo dove qualcuno vorrebbe anestetizzare la dialettica tra alleati in vista del regolamento per le primarie. L’europarlamentare dem, ex sindaco di Bergamo, interviene con un tweet contro Giuseppe Conte e mette al centro la questione ucraina: «Che nessuno chieda a noi, sull’Ucraina, di condividere una posizione che coincide con quella di Salvini e Vannacci». Una presa di posizione che riporta in superficie le tensioni tra i riformisti dem e il Movimento 5 Stelle. Posizioni politiche antitetiche e contrapposte che mal dispongono verso quel “comun denominatore” che molti a sinistra indicano del «Disarmo», come ha detto Pierluigi Bersani, e nello «Stop alle armi a Kyiv», leit motiv del festival dei Cinque Stelle.

Gori replica direttamente alle parole pronunciate da Conte dal palco di Nova. Dove, peraltro, è stato lanciato un programma da incubo per i garantisti. Il ritorno dei giustizieri al governo si comporrebbe del ripristino dell’abuso d’ufficio, la cancellazione delle norme di civiltà sulla presunzione di innocenza, l’allungamento della prescrizione. Più manette per tutti, insomma. Ma più libertà per Putin. Mani libere di bombardare i civili in Ucraina, di occupare i porti in Libia e di riempire il Mediterraneo di incrociatori militari russi. Il tweet di Gori arriva mentre nel Pd le differenze sulla politica estera si fanno sempre più visibili. I riformisti rivendicano una linea salda di sostegno all’Ucraina e avvertono di non essere disponibili ad alcun compromesso sulle posizioni espresse dal Movimento 5 Stelle.

Lia Quartapelle e Filippo Sensi lo avevano già detto: «Contro l’Ucraina, che resiste anche per noi, mai». Giuseppe Conte afferma l’esatto contrario. Contro Mosca, mai. E Gori – libero da vincoli di trattativa per il rinnovo parlamentare: siede a Strasburgo – si fa portavoce della ferma contrarietà dei riformisti dem. La polemica investe anche il tema della «diserzione», dopo le parole di esponenti dei Giovani democratici. Su Rinascita, la testata di Goffredo Bettini, Carmine Fotia ha posto la questione in termini molto netti: «Quando parlano di diserzione, i giovani del Pd di cosa parlano, se non del venire meno ai nostri impegni di solidarietà con la martoriata Ucraina, aggredita da Putin?».

È l’Ucraina il punto destinato a pesare maggiormente sulla costruzione del Campo largo. Perché il confronto non riguarda solo Kyiv ma l’intera politica estera di un’eventuale futura coalizione di governo. Gori, che non è direttamente coinvolto nella partita delle candidature nazionali, può permettersi una nettezza che altri dirigenti dem misurano con maggiore prudenza. Ed è proprio per questo che i suoi utlimi tweet assumono un peso politico superiore alla dimensione social. Gori ci interroga: come può presentarsi unita al voto un’alleanza che manifesta posizioni opposte sui conflitti in corso? Al Nazareno si cerca di tenere tutto insieme, confidando sul cemento del potere. Ma Gori, con poche righe, riporta la discussione dove molti preferirebbero non vederla: sulle precondizioni necessarie per definire una coalizione come tale.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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