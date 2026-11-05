Il campo largo sarà pure largo, ma davanti alla telecamera si sta stretti, soprattutto quando arriva Giuseppe Conte, che ha il talento di trasformare anche una foto di gruppo in un primo piano. Elly Schlein guida il partito più grande, ma rischia di scoprire che nel centrosinistra il peso politico si misura anche in minuti di parola. E l’avvocato del popolo, quando trova un microfono, difficilmente solleva obiezioni sulla durata dell’udienza. Si capisce così l’interesse per l’incontro di Elly con Urbano Cairo raccontato dal Giornale. Secondo il retroscena, sul tavolo sarebbero finite le prospettive della coalizione e il futuro di La7. Siamo alle indiscrezioni, dunque il presunto patto mediatico resta tutto da dimostrare. Mentre gli alleati discutono di come conquistare Palazzo Chigi, qualcuno cerca almeno un buon collegamento dallo studio. Prima il programma, certo, possibilmente subito dopo la pubblicità. Conte sa presentarsi come l’uomo della risposta definitiva, anche quando la domanda riguardava tutt’altro.

Schlein deve tenere insieme il Pd, gli alleati, le correnti e tanti distinguo da richiedere un inventario. L’avvocato pugliese può cavarsela con una dichiarazione solenne; lei deve allegare il verbale della riunione precedente. Nella politica televisiva, dove una pausa sembra un cedimento e una subordinata costa consensi, la differenza si vede. Poi c’è la successione a Mentana. Cairo ha detto di non aver ancora scelto il nuovo direttore del telegiornale. Tra i candidati ci sarebbero Floris, Di Bella, Botteri e Greco, indicando in Damilano il preferito di Schlein. Una rosa da fantacalcio editoriale, ma il punto è che Mentana ha costruito un rapporto personale con il pubblico: ereditarne la scrivania sarà più semplice che ereditarne lo share.

Affidare una leadership a un palinsesto favorevole è una tentazione antica, il problema arriva quando gli elettori cambiano canale. Schlein può cercare più spazio negli approfondimenti, ma dovrà pur riempirlo di qualcosa che gli spettatori ricordino il mattino dopo. Conte occupa la scena con disinvoltura, e inseguirlo sul numero delle apparizioni rischia di trasformare le primarie in una gara di resistenza sul divano. Il calendario, intanto, incombe: i leader del centrosinistra hanno annunciato il programma entro novembre e le primarie entro febbraio. Per Schlein, perdere contro Conte sarebbe un colpo durissimo: il Pd si ritroverebbe nella curiosa condizione di portare il grosso dei voti e dover chiedere all’alleato a che ora comincia la conferenza stampa. La via d’uscita passa dalle questioni sociali, che hanno lo spiacevole difetto di continuare a esistere anche durante le dirette: salari, sanità, affitti, bollette, argomenti poco glamour, ma frequentatissimi da chi arriva alla fine del mese con maggiore difficoltà di quanta ne serva per arrivare alla fine di un talk show.

Le mobilitazioni della Cgil e dei giovani possono offrire occasioni politiche, purché le piazze vengano ascoltate anche dopo la foto. Quanto alle guerre e alla legge elettorale, servono posizioni chiare: il generico appello alla responsabilità comincia a sembrare la musica d’attesa di un centralino. Taranto, le fabbriche, gli autotrasportatori del Sud sono luoghi in cui una proposta deve reggere domande meno accomodanti di un giro di tavolo televisivo. C’è un elettorato di sinistra che aspetta di capire come si difendono il lavoro e il potere d’acquisto. Schlein può parlare a queste persone senza chiedere loro di scegliere tra un diritto civile e uno stipendio decente. Cairo potrà anche avere molti giornali e una televisione, ma la fiducia degli elettori non si ordina insieme agli spazi in palinsesto.

© Riproduzione riservata

Tullio Camiglieri