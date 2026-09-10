Una guerra senza fine. Una tensione costante e che sfocia in picchi di tensione, escalation o in aperture di altri fronti. Quella tra Iran e Stati Uniti non è una sfida come altre. E lo ha confermato anche quanto accaduto nelle prime ore di mercoledì, quando il Golfo Persico è tornato al centro della scena. Dopo gli ultimi episodi che avevano coinvolto le forze navale americane e quelle iraniane, il Comando Centrale degli Stati Uniti (il Centcom) ha comunicato che nelle 24 ore precedenti erano state distrutte cinque petroliere iraniane come risposta agli attacchi dei Pasdaran contro una nave da guerra americana. Le forze armate Usa hanno rivelato che le imbarcazioni colpite appartenevano tutte alle Guardie rivoluzionarie e che aveva avvertito gli equipaggi delle petroliere di abbandonare le rispettive navi per evitare una strage. E dopo, ha colpito.

Da Teheran, la risposta non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno rivendicato l’attacco contro due navi Usa e altre otto petroliere che navigavano “senza autorizzazione” nel Golfo Persico. Poi, nelle stesse ore, sono partiti 20 missili contro la Giordania. Il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione ha annunciato che il divieto di navigazione imposto dalla Repubblica islamica verrà esteso anche su parte del Golfo di Oman e del Mare Arabico. “Qualsiasi nave che attraverserà la zona sarà sottoposta a sanzioni”, ha avvertito Hossein Mohebi. E queste dichiarazioni fanno seguito a quelle di Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, che aveva promesso proprio dei cambiamenti sulle aree interdette alla navigazione.

Il portavoce però non si è limitato solo a queste dichiarazioni. La tensione è alta. La Cnn ha acceso nuovamente la luce dei riflettori sul sito nucleare iraniano di Natanz, che ha visto un’intensa attività di costruzione quest’anno soprattutto collegata all’impianto di Pickaxe Mountain. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita al Monte Hermon, ha detto che “il compito principale è sconfiggere il regime terroristico in Iran. Ci siamo molto vicini. Sappiamo che l’intero asse finirà per crollare”. Mentre Mohebi è stato chiaro anche su quello che Teheran vuole per chiudere il conflitto (con gli Usa e con lo Stato ebraico). “Se il nemico vuole porre fine a questa situazione, deve porre fine del tutto a questa guerra, evitare nuove minacce, far ritirare le forze israeliane dal confine con il Libano, porre fine al blocco dello Yemen, rilasciare i 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati ed evitare interferenze nelle capacità nucleari e missilistiche di Teheran”, ha elencato il portavoce dei Guardiani. E queste parole non solo sugli asset e sul Libano ma anche sullo Yemen certificano che anche questo fronte è pienamente parte del conflitto.

Nel Paese è ripresa la guerra tra la milizia Houthi e le forze governative sostenute dall’Arabia Saudita. Ieri, il gruppo sostenuto dall’Iran ha affermato che l’aviazione di Raid aveva effettuato circa 30 raid su diverse regioni dello Yemen. In altre aree del Paese sono stati registrati pesanti scontri a fuoco tra i miliziani e le forze governative. I morti sono già a centinaia, da una parte e dall’altra, e migliaia gli sfollati. Il Pakistan, legato all’Arabia Saudita da un accordo di mutua difesa e dal Patto della Mecca, ha minacciato gli Houthi che potrebbe intervenire al fianco di Riad. Le Nazioni Unite hanno avvertito che i nuovi attacchi dei ribelli contro i sauditi rischiano di ampliare il conflitto e mettere in pericolo un numero enorme di civili. Uno scenario che unisce anche il destino dei due stretti strategici del Medio Oriente: Hormuz e Bab el-Mandeb.

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Lorenzo Vita