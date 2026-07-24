L’onorevole Marcello Coppo è presidente dell’Intergruppo parlamentare su Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin, e rappresenta una voce autorevole sui temi più attuali dei settori fintech e delle cripto-attività.

Onorevole, in Italia l’utilizzo delle cripto-attività è ancora un fenomeno di nicchia o i numeri indicano un’adozione più ampia?

«Non è affatto una nicchia. Secondo gli studi del Politecnico di Milano, nel 2024 circa 2,6 milioni di italiani detengono criptovalute. Sebbene la detenzione media possa essere contenuta, il bacino d’utenza è molto ampio, specialmente considerando il “self custody”. Inoltre, questo settore offre nuove opportunità, come la possibilità di mettere a garanzia i propri asset digitali per ottenere liquidità senza venderli (simile al credito Lombard). Si tratta di un mercato emergente che coinvolgerà sempre più investitori istituzionali e permetterà l’accesso agli investimenti anche a chi dispone di piccoli capitali».

In che modo l’adozione della tecnologia blockchain e dei registri distribuiti potrebbe superare o affiancare l’attuale sistema SWIFT per i pagamenti internazionali?

«Il sistema SWIFT è stato fondamentale, ma ora necessita di un aggiornamento. Le tecnologie basate su registro distribuito (DLT) risultano più veloci, performanti e sicure dal punto di vista informatico. Nel commercio extra-europeo, l’uso di SWIFT può comportare tempi lunghi per alcuni corridoi (3-4 giorni) e commissioni elevate (fino al 4-5% includendo lettere di credito). Con le stablecoin, le transazioni avvengono in massimo 30 minuti con commissioni drasticamente inferiori. Inoltre, l’utilizzo degli “smart contract” garantisce pagamenti automatici e sicuri alla consegna della merce, liberando così liquidità e competitività per il sistema Paese».

Quali sono, invece, le prospettive dell’euro digitale e quale vantaggio competitivo può offrire all’Europa e ai suoi cittadini?

«L’euro digitale nasce con l’intento di dotare l’Europa di uno strumento di pagamento sovrano, riducendo la totale dipendenza dai circuiti statunitensi (come Mastercard, Visa o American Express). Funzionerebbe come un “pocket money” (fino a circa 3.000 euro) per le spese quotidiane. Rappresenta una sorta di tecnologia “dual use”: garantirebbe ai cittadini europei la possibilità di continuare a effettuare pagamenti interni anche qualora i circuiti internazionali venissero interrotti».

Esiste una differenza sostanziale tra l’euro digitale e le stablecoin private, e queste due soluzioni possono convivere nel sistema finanziario?

«Sì, sono due strumenti complementari, paragonabili a un’utilitaria e a un furgone commerciale. L’euro digitale è pensato per i piccoli pagamenti quotidiani, come l’acquisto di un caffè. Le stablecoin, invece, sono strumenti più potenti ideati per muovere ingenti capitali, facilitare i pagamenti internazionali e supportare l’infrastruttura finanziaria di grandi operazioni commerciali, avvalendosi di tecnologie avanzate».

Una maggiore indipendenza europea nei sistemi di pagamento digitali potrebbe causare tensioni geopolitiche con Stati Uniti o Cina?

«Gli approcci normativi riflettono i sistemi politici: la Cina opta per un controllo totale centralizzato (con la propria CBDC), mentre gli Usa hanno delegato le stablecoin ai privati, sfruttandole per finanziare il proprio debito pubblico, dominando il mercato globale con il dollaro tokenizzato. Un euro digitale o tokenizzato servirebbe a tutelare l’autonomia europea, non necessariamente a competere in ostilità con il dollaro. L’obiettivo europeo è avere un’infrastruttura di pagamento solida e indipendente in caso di crisi internazionali, mantenendo comunque in equilibrio l’Alleanza Atlantica».

Qual è l’obiettivo principale dell’Intergruppo Parlamentare su Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin?

«L’obiettivo primario è l’informazione e la divulgazione istituzionale. Essendo un tema tecnico nato nel 2008, è fondamentale educare principalmente la magistratura e la pubblica amministrazione (le forze dell’ordine, invece, sono estremamente aggiornate sul tema). Serve anche far capire la differenza tra la speculazione (che rappresenta il 99,5% del mondo cripto) e l’innovazione tecnologica reale e solida (il restante 0,5%). Si punta a far comprendere che questa tecnologia avrà un impatto rivoluzionario sulla trasmissione del valore, paragonabile a quello che l’invenzione della stampa o di Internet ha avuto sulle informazioni».

È realizzabile ad oggi un lavoro politico bipartisan in Parlamento per regolamentare e promuovere queste tecnologie?

«Attualmente è difficile. Le posizioni in Parlamento sono spesso molto chiuse o poco informate; alcuni partiti mantengono posizioni ostili o semplicemente ignorano l’argomento. Tuttavia, più che la condivisione bipartisan in sé, per l’Intergruppo è vitale sviluppare una visione e una progettualità. L’importante è iniziare a costruire consapevolezza e portare avanti il dibattito, andando oltre la propaganda politica».

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Luca Sablone