Coprifuoco notturno nel cuore di Parigi, a République e alle Halles, per maggiorenni e minorenni. Coprifuoco per i minori a Perpignan, Mulhouse, Montpellier, Béziers. Cortei vietati nei centri di Marsiglia, Lione, Nizza, Tolone, Rouen. Militari dell’operazione Sentinelle a presidiare i siti sensibili per coadiuvare poliziotti e gendarmi, unità d’élite come RAID e GIGN, blindati, idranti ed elicotteri pronti a intervenire, forze dell’ordine superiori del 20% rispetto a una settimana fa. Non è la cronaca di un Paese in guerra, ma la Francia che si prepara al sabato. Macron è stato esplicito: domani saranno autorizzate soltanto le manifestazioni promosse dai sindacati, come il corteo della CGT tra Bastille e Nation. Stamattina all’Eliseo si riunisce un consiglio di difesa, mentre a Orléans la prefettura attende fino a trentamila persone contro il congresso del Rassemblement National e i gilet gialli annunciano già un nuovo appuntamento per il 31 ottobre.

Il motivo di tanta durezza è il bilancio del 17 ottobre: una protesta contro il carovita e per la scuola che ha portato in piazza oltre mezzo milione di persone e si è chiusa con 2.397 fermati, 997 agenti feriti e, secondo le stime delle camere di commercio, oltre duemila negozi danneggiati o saccheggiati. Con sessantamila uomini schierati, il ministro dell’Interno Nuñez ha ammesso una «perdita di controllo». Domenica sera il telegiornale di France 2 condotto da Laurent Delahousse ha trasmesso dodici minuti girati quel giorno. Il servizio, intitolato «Au cœur des violences» (al cuore delle violenze), si apre con un commento che distingue le due anime della giornata, una pacifica di studenti e cittadini, l’altra distruttiva, e dedica oltre un minuto al corteo tranquillo. Poi mostra ciò che il titolo promette, e qualcosa di più: giovani mascherati che spaccano a colpi di mazza il basamento di un monumento e riducono il cemento in pezzi da lancio, colliri distribuiti da sacche piene, maschere antigas, una logistica che somiglia poco alla rabbia spontanea. In settimana la CGT di France Télévisions ha diffuso un comunicato intitolato «Sous les pavés, la propagande» (sotto i sanpietrini, la propaganda, parafrasando un famoso motto del 68 francese), ha parlato di «clip di propaganda» e ha chiesto le dimissioni dell’intera squadra di quell’edizione. Nelle parole più dure del sindacato il bersaglio non è chi ha devastato le strade, ma chi le ha filmate.

Si può discutere di un montaggio, delle proporzioni, della collocazione di un documentario dentro un telegiornale, e la direzione ha riconosciuto che andava contestualizzato meglio. Ma pretendere teste per aver mostrato ciò che è accaduto significa spostare la colpa dall’autore al testimone. È qui che la vicenda smette di riguardare la televisione. La condanna di saccheggi e incendi dovrebbe essere corale, e per ragioni diverse: chi è contrario alle rivendicazioni per difendere l’ordine pubblico, chi è favorevole perché sono proprio le violenze a sabotare la sua causa. Non è solo un’opinione, ma un dato che gli studi sui movimenti sociali conoscono bene: il politologo Omar Wasow ha mostrato che negli anni Sessanta le proteste violente spostavano l’opinione pubblica americana verso il «law and order» e i voti verso Nixon, mentre quelle pacifiche spostavano attenzione e consenso verso i diritti civili. A fare il gioco della destra securitaria, insomma, non sono le telecamere ma le pietre.

Quando una parte della sinistra sceglie di prendersela con chi documenta invece che con chi distrugge, manda ai casseurs un messaggio preciso: che dietro il corteo pacifico c’è chi è disposto a coprirli, o almeno a non vederli. È esattamente l’ambiguità di cui la violenza organizzata ha bisogno per confondersi con la protesta legittima. Domani, in molte piazze francesi, e italiane, si vedrà quanto quella copertura vale.

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Paolo Crucianelli