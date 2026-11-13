Cosa cattura maggiormente l’attenzione degli italiani quando si informano online? L’intrattenimento sembra avere una particolare capacità di catalizzare l’interesse dei lettori, anche rispetto allo sport e a temi di attualità, politica e sicurezza. È quanto emerge dall’analisi dei trend di readership condotta da Taboola, leader globale nel performance advertising su larga scala e membro di IAB Italia, attraverso Taboola Newsroom, la piattaforma proprietaria di analisi editoriale che consente di monitorare le performance dei contenuti e individuare i temi che generano maggiore attenzione nell’open web. La rilevazione offre una fotografia degli argomenti che hanno generato più visualizzazioni nel periodo preso in esame, mettendo a confronto protagonisti dello sport e dell’intrattenimento con figure politiche e temi di attualità.

L’intrattenimento catalizza l’attenzione: seguono sport e politica.

Tra i protagonisti dell’intrattenimento, il caso televisivo che ha coinvolto il conduttore Pierluigi Diaco e il suo intervistato Alberto Ravagnani (ex prete e oggi protagonista di “Ballando con le Stelle”) ha generato un volume significativo di letture. I contenuti associati al nome di Diaco hanno raggiunto 539 mila pageviews, mentre quelli legati a Ravagnani hanno totalizzato 500 mila pageviews.

Anche lo sport si dimostra un importante catalizzatore di attenzione online. Kimi Antonelli, protagonista assoluto della F1, ha registrato 224 mila pageviews, confermando la capacità dei campioni italiani di attirare l’interesse dei lettori. In crescita la nazionale di calcio con 184 mila pageviews. Si distingue ancora una volta Jannik Sinner, con 111 mila pageviews, nonostante lo stop per infortunio e l’assenza dalle competizioni. Un risultato che evidenzia come l’attenzione nei confronti del tennista altoatesino continui anche al di fuori degli appuntamenti sul campo. Tra i principali protagonisti della politica italiana, spicca su tutti la premier Giorgia Meloni che totalizza 510 mila pageviews, mentre i contenuti associati al “campo largo” si sono fermati a 220 mila. Anche i temi della politica internazionale registrano volumi inferiori rispetto ad alcuni dei protagonisti dello sport e dell’intrattenimento: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto 178 mila pageviews, mentre i contenuti relativi alle elezioni midterm hanno totalizzato 122 mila pageviews.

La cyber security resta indietro

Colpisce il divario che emerge chiaramente nel confronto con i temi di attualità, come quello legato alla cybersicurezza: nonostante la crescente rilevanza degli attacchi informatici e le evidenti ripercussioni sulla vita quotidiana di cittadini e imprese, come nel caso degli allarmi bomba delle ultime ore, i contenuti associati alle keyword “Hacker” e “Cyber attacchi” hanno generato rispettivamente 53 mila e 51 mila pageviews nel periodo analizzato.

I dati restituiscono uno spaccato delle diverse dinamiche che guidano l’interesse online, mostrando come i temi più presenti nel dibattito pubblico non siano necessariamente quelli che raccolgono il maggior numero di letture. Le vicende legate allo sport e all’intrattenimento rappresentano, in questo senso, un ulteriore indicatore delle preferenze del pubblico e della capacità dei singoli protagonisti di attirare l’attenzione dei lettori.

Nota metodologica

L’analisi prende in esame le visualizzazioni di pagina (pageviews) registrate da Taboola Newsroom in Italia nel periodo compreso tra 05/11 e 11/11, riferite ai contenuti che la piattaforma associa alle singole keyword e ai temi oggetto della rilevazione. I dati fanno riferimento al network editoriale di Taboola, che comprende publisher del calibro di Hearst Magazines Italia, Ciaopeople Media Group, Cairo RCS Media e Editoria Italia.

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