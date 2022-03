L’articolo 11 della Costituzione, frutto del dibattito e dell’apporto di numerosi Costituenti, si deve nella sua elaborazione finale a un “padre”, un estensore in particolare: il socialista Mario Zagari. E’ scomparso da anni, ma suo figlio Cristiano – docente di Storia dei Trattati ed esperto di negoziazioni – ricorda per Il Riformista com’è nato il testo di quel “ripudio” della guerra.

Zagari, cosa ricordava suo padre della Costituente?

Le personalità straordinarie che erano con lui, da Einaudi a Codignola da Ugo La Malfa a Togliatti, da Parri a Nenni passando da Pertini, Moro, Andreotti, Lussu e tanti altri a cui dobbiamo molto.

Ci racconta com’è nato l’articolo 11, attraverso la memoria tramandata da Mario Zagari?

Amava ricordare Piero Calamandrei che vedeva la Costituzione ed in particolare l’articolo 11 come una finestra che consentisse al Paese ma credo più in generale alla popolazione mondiale di volgere lo sguardo oltre la caligine che ogni conflitto inevitabilmente generava. Avrebbe gradito che tra i Costituenti ci fosse stato anche il suo amico Eugenio Colorni il cervello dietro al Manifesto di Ventotene (insieme a Rossi e a Spinelli) purtroppo mancato prematuramente nel maggio 1944 per mano della banda Koch.

E perché proprio “ripudia” e non rifiuta, condanna, rinnega?

Perché il susseguirsi di due guerre mondiali nonché di innumerevoli conflitti su scala locale dimostravano inequivocabilmente che l’unica modalità di rapporto presente nella testa dei governanti di allora fosse la forza. Si ripudia quel che si è conosciuto, lo si allontana dopo esserne stati pervasi. La modalità della forza andava estirpata e per farlo ci voleva tra le altre cose anche un messaggio forte e netto, a maggior ragione se proveniente da una nazione appartenente al novero degli sconfitti.

L’Europa era il sogno di Mario Zagari. Che ruoli ha ricoperto nelle istituzioni europee?

L’articolo 11 non si limita ad una dichiarazione d’intenti, comprende anche una precisa strategia: al conflitto si sostituisce il confronto ed il dialogo che in concreto si traduce nella creazione di una vera e propria Comunità internazionale. Di questa comunità, uno dei pilastri più solidi saranno le istituzioni europee, istituzioni, a cui mio padre insieme ad alcune altre personalità a lui affini (penso in particolare a Jean Monnet, Paul Henri Spaak e Jacques Delors) dedicherà gran parte della vita al punto da diventare anche Vicepresidente del primo Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto nel 1979.

Lei ha di recente pubblicato “Negoziando”. Cosa ci troviamo?

Qualcosa che stranamente in Italia ancora non esisteva: un manuale della negoziazione. E a giudicare dai primi riscontri sembrerebbe che abbiamo fatto bene: sono numerose le richieste di corsi da università e scuole di specializzazione.

L’Europa è stata a lungo sede di guerre. Poi ha conosciuto settant’anni di pace quasi ininterrotta. E adesso?

La crisi ucraina è un po’ un conflitto in contro-tendenza con la congiuntura in atto.

Oggi i conflitti se esistono sono di natura diversa rispetto a ciò che stiamo vedendo in Ucraina. Mi spiego meglio: oggi le catene del valore mondiale passano da due percorsi obbligati: la transizione ecologica e la transizione digitale.

Questi due percorsi oggi funzionano però in modo diverso. Il primo percorso (la transizione ecologica) ripudia il conflitto obbligando le nazioni mondiali ad una cooperazione forzosa pena il non salvataggio del pianeta: servono le materie rare africane ed asiatiche, serve la capacità di raffinazione cinese, servono le tecnologie nordamericane e soprattutto serve la capacità di regolazione o tassonomia europea.

Il secondo percorso invece (la transizione digitale) in quanto non ancora regolamentato genera conflittualità economica e finanziaria ma non militare.

In particolare, è in atto a livello di finanza mondiale e di pagamenti internazionali una forte competizione rilanciata dall’innovazione digitale tra l’area ad oggi egemone che chiameremo area Bretton Woods è un area emergente che riguarda soprattutto Cina ed India, che non a caso sono le due nazioni che da più tempo lavorano su una propria valuta digitale emessa da banca centrale.

Mosca in tutto questo?

Mosca si trova in mezzo tra la padella e la brace, fruisce (fruiva) dei canali SWIFT in quanto utilizzatore del servizio ma non essendo di fatto seduto al tavolo di governance del sistema, al tempo stesso flirta con Cina ed India sul tema valute digitali ma con status di junior partner.

In tal senso per giocatori di scacchi magistrali come i russi l’invasione dell’Ucraina ma anche la provocazione di Putin relativa alla vendita di gas naturale in rubli denotano reazioni scomposte di chi ha deciso di lanciare scacchi e scacchiera in aria rinnegando il proprio vantaggio competitivo ovvero la pazienza.

Il che non fa che confermare che ad oggi Mosca si auto-percepisce come una nazione accerchiata e probabilmente esclusa dal trend ì economico in atto.

Come si toglie la Russia dall’angolo? E come potrebbe contribuire l’Europa?

La competizione in atto a livello di finanza digitale tra i due blocchi porterà presto ad un unico tavolo negoziale di cui probabilmente Bruxelles, regolamentando il settore, ne sarà il mediatore. A questo tavolo dovrà esserci anche la Russia a condizione ovviamente che abbia lasciato la morsa sull’Ucraina.

