La nuova legge elettorale ha tagliato il traguardo del Senato e, al di là delle polemiche che l’hanno accompagnata, merita di essere osservata soprattutto per gli effetti che potrebbe produrre sugli equilibri politici del Paese. Come si sa, lo Stabilicum prevede un premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti sia alla Camera che al Senato. Il paradosso è che una legge pensata per garantire maggiore stabilità potrebbe, in determinate condizioni, produrre l’effetto opposto. Se nessuno raggiungesse la soglia prevista, infatti, il risultato delle urne non sarebbe sufficiente a determinare una maggioranza di governo, e i partiti dovrebbero tornare a cercarla in Parlamento, con il rischio di riproporre proprio quelle trattative e quei compromessi che la riforma vorrebbe in qualche modo superare.

Come ha sottolineato più volte anche il costituzionalista Stefano Ceccanti, l’introduzione di un ballottaggio avrebbe offerto una risposta più chiara alla frammentazione: il secondo turno avrebbe restituito ai cittadini la decisione sul futuro governo. Esattamente come accade nelle elezioni comunali, al primo turno si può votare il proprio “partito del cuore”; al secondo, invece, si sceglie la coalizione che si considera più adatta a governare. Il ballottaggio avrebbe dunque reso più agevole anche il cosiddetto voto utile, evitando che la formazione della maggioranza dipendesse successivamente da accordi parlamentari. Chi vincerebbe comunque allo stato attuale, e con tutte le cautele necessarie quando si cerca di fotografare una situazione ancora in divenire? I sondaggi sembrano penalizzare il centrodestra, che pure punta molto su questa nuova legge: la coalizione oggi al governo viene infatti danneggiata dalla costante crescita di Vannacci, che sottrae consensi sia alla Lega sia a Fratelli d’Italia. Se Futuro Nazionale riesce a conservare una quota di elettorato vicina al 10% senza allearsi, il centrodestra non arriverebbe nemmeno al 40%, mentre il cosiddetto campo largo potrebbe superare il 42%, sempre che sia davvero “largo”, comprendendo anche Renzi, +Europa e altre forze minori.

Pare invece immotivata la definizione di questa legge come una “legge truffa”, utilizzata dal centrosinistra. Non è infatti chiaro chi dovrebbe essere il soggetto truffato. L’unico elemento che può suscitare qualche perplessità è la designazione preventiva del candidato premier, che potrebbe introdurre surrettiziamente una sorta di premierato. Ma il Presidente della Repubblica non sarebbe comunque obbligato a conferirgli l’incarico, dal momento che il “nome” del candidato non è specificato sulla scheda elettorale. Del resto, anche in passato era abbastanza evidente che l’incarico di formare il governo sarebbe stato affidato al leader della coalizione vincente. Più che una truffa, la designazione del premier rappresenta semmai un problema per il centrosinistra, alle prese con la difficoltà di scegliere tra Schlein e Conte. Alla fine, dunque, questa riforma potrebbe produrre un risultato piuttosto singolare. Guardando agli equilibri attuali, il governo ha sbagliato due volte: prima costruendo una legge che non tiene abbastanza conto della frammentazione politica interna al centrodestra, poi rinunciando alla possibilità di un ballottaggio.

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Paolo Natale