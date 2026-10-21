Il consenso si conquista con gli argomenti, ma anche con la capacità di raccontarli. Nell’ecosistema digitale, dove algoritmi, intelligenza artificiale e campagne di influenza ridisegnano il confronto pubblico, la comunicazione politica è diventata una competizione sempre più complessa. Non basta essere convincenti: occorre saper leggere il contesto, distinguere i fatti dalle manipolazioni e costruire una relazione credibile con gli elettori. Ne parliamo con il professor Gianluca Giansante, docente universitario, socio dell’agenzia Comin & Partners e autore di La comunicazione politica online, il volume che sarà ripubblicato in primavera da Carocci in una profonda riedizione, aggiornata alle trasformazioni intervenute nel panorama digitale.

Come si difende una democrazia dalla manipolazione del consenso senza compromettere la libertà di espressione? Quali strumenti servono contro le interferenze esterne e l’uso ostile dell’intelligenza artificiale?

«Le azioni possibili sono molte: alcune di natura regolatoria, altre legate all’intelligence e alla sicurezza nazionale. Dal punto di vista della comunicazione, la difesa più efficace consiste nel rafforzare la capacità dei cittadini di riconoscere i tentativi di manipolazione. In secondo luogo, occorre migliorare la capacità delle istituzioni di comunicare in modo tempestivo, chiaro e credibile. Come in economia, la moneta buona può scacciare quella cattiva».

La comunicazione politica è sempre più una competizione tra narrazioni. Oggi vince chi ha gli argomenti migliori o chi riesce a imporre la propria storia?

«La capacità di convincere gli elettori è determinante. Può premiare chi ha buoni argomenti, ma anche costruire un largo seguito attorno a idee meno solide. Gli elettori non scelgono necessariamente il migliore: scelgono chi, in quel momento, li convince di più. La realtà, però, non è irrilevante: le parole devono essere coerenti con i fatti, con la storia politica e con i risultati concreti».

Quanto conta il linguaggio nella costruzione del consenso? Le parole possono trasformare un politico in un leader?

«Il consenso dipende da molti fattori: il momento politico, le coalizioni, gli eventi e la tradizione politica di un territorio. Ma saper raccontare le proprie idee attraverso parole, gesti e comportamenti fa la differenza. Al contrario, non saper utilizzare questi strumenti può rendere più difficile aggregare gli elettori».

L’intelligenza artificiale sta cambiando le regole della comunicazione politica. Quanto può influenzare le scelte degli elettori?

«Siamo di fronte a un cambio di paradigma che influenzerà anche le elezioni del prossimo anno in Italia. Creare e adattare contenuti diventa più semplice, analizzare i dati e svolgere analisi politiche è più veloce. Ma l’intelligenza artificiale rimane uno strumento: saper formulare le richieste giuste e verificare i risultati resta determinante. Come la capacità di leggere e interpretare il quadro politico, competenze che non possono essere delegate a un software. Il successo o il fallimento dei leader e dei loro partiti passerà anche da qui».

La polarizzazione è un effetto collaterale dei social network o una strategia deliberata per orientare l’opinione pubblica?

«Gli algoritmi dei social media hanno contribuito a rafforzare il fenomeno delle filter bubble, le bolle informative nelle quali gli utenti incontrano soprattutto contenuti coerenti con le proprie convinzioni. È una dinamica favorita dalle piattaforme, ma alimentata anche dalla tendenza delle persone a cercare conferme alle proprie idee. Accade, in forme diverse, anche con i giornali e la televisione. Non possiamo quindi demonizzare i social, che pure hanno un ruolo importante in questo processo».

Quanto possono incidere le operazioni di influenza straniere?

«Possono incidere molto, amplificando alcune opinioni, contrastandone altre o aggredendo chi interviene nel dibattito con idee diverse. Servono innanzitutto sistemi di allerta capaci di individuare questi attacchi. E qui l’intelligenza artificiale può contribuire non soltanto all’aggressione, ma anche alla difesa».

Donald Trump ha dimostrato che la provocazione può diventare uno strumento di potere. Nell’era digitale, la visibilità conta più della credibilità?

«Trump ha compiuto un salto di qualità nel processo di disintermediazione della politica. Attraverso i suoi post sui social comunica direttamente con i cittadini, superando la mediazione dei giornalisti, e allo stesso tempo influenza l’agenda dei media tradizionali. Il loro ruolo di selezione e interpretazione delle notizie cambia, mentre aumenta la capacità del leader di orientare il modo in cui i fatti vengono raccontati, almeno nel breve periodo. Le elezioni di midterm saranno un termometro anche di questo fenomeno».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro