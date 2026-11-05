Si parlava di onda blu, con alcuni scettici che immaginavano un successo ancora più risicato per il Partito democratico. Invece, quella che si è verificata martedì notte è stata una vera e propria marea, uno tsunami blu che deve essere analizzato in profondità. I siti di analisi, nel corso degli ultimi tre mesi, avevano intuito che qualcosa di grande stesse per avvenire, spostando rapidamente i rating di diverse elezioni tra Senato, House e governatori. Proprio al Senato si sono verificati gli scossoni più rilevanti, almeno dal punto di vista mediatico. Pensiamo alla corsa in Kansas, in cui il democratico Adam Hamilton è diventato il primo membro del suo partito ad essere eletto senatore dal 1932. Questo grazie a una campagna dai toni moderati praticamente in tutto, necessaria per uno Stato a forte trazione repubblicana come il Kansas.

Altra sorpresa è arrivata dal South Carolina, dove la dottoressa Annie Andrews è riuscita a conquistare il seggio appartenuto fino a poche settimane fa a Lindsey Graham, sconfiggendo proprio la sorella del defunto senatore con quasi cinque punti di scarto, in uno Stato che Donald Trump aveva vinto in doppia cifra. Oltre ai casi singoli, però, impressionano le dimensioni delle vittorie democratiche: in North Carolina, che i dem non vincono a livello federale dal 2008, l’ex governatore Roy Cooper ha vinto con quasi venti punti di scarto dal suo avversario. Nel Texas, che dal 1988 non eleggeva un senatore democratico, James Talarico ha dominato Ken Paxton con uno scarto che supera i dodici punti percentuali, corrispondenti a oltre un milione di voti di differenza tra i due. Jon Ossoff, il senatore della Georgia, è stato riconfermato con oltre 18 punti percentuali di scarto dal suo avversario.

Oltre alle cifre, è necessario rilevare altri aspetti della débâcle repubblicana al Senato. In primis, lo scontro è stato assolutamente impari dal punto di vista della qualità dei candidati: Talarico è stato un candidato infinitamente superiore a Paxton; Sherrod Brown in Ohio è risultato un candidato più completo di Jon Husted, e tanti altri potrebbero essere i casi di studio. A cosa ha portato questa differenza? A una campagna fatta sempre sulla difensiva, in cui i repubblicani hanno dovuto cercare di giustificare nel modo meno ridicolo possibile l’agenda trumpiana, spesso dovendo rendere conto anche di molteplici scandali personali. Soprattutto alle midterm, la qualità del candidato ha un peso superiore alle elezioni coincidenti con le elezioni presidenziali.

Altre cifre che contano sono i soldi, in primis quelli di Elon Musk, che ha bruciato quasi mezzo miliardo di dollari in donazioni a candidati repubblicani, di cui una buona parte destinati al Texas, con i risultati che sappiamo. I repubblicani hanno goduto per tutto il ciclo elettorale di un forte vantaggio in termini di capacità di spesa, che non hanno saputo capitalizzare adeguatamente, spesso puntando anche su scelte di pessimo gusto, come la campagna pubblicitaria di Vivek Ramaswamy contro Amy Acton, neoeletta governatrice dell’Ohio.

Per quanto riguarda la House, il discorso è ancora più impressionante, con i democratici che superano le aspettative e risultano competitivi in decine di distretti che, normalmente, non sarebbero stati contendibili. Questo per alcuni motivi. In primis, per l’effetto di trascinamento che si verifica dai candidati più importanti (in questo caso senatori e governatori) verso le elezioni minori; in secondo luogo, per alcuni movimenti demografici che, combinati con una forte affluenza alle urne, hanno favorito candidati dem che i modelli non ritenevano poter competere seriamente (a riguardo, si pensi almeno ai distretti IN-5, TN-4, SC-1). Per avere un numero preciso di Congressman per entrambi i partiti occorrerà attendere ancora un po’, ma già adesso è evidente che la vittoria democratica ha, anche qui, superato tutte le attese.

Lo stesso vale per le elezioni statali, con i dem che per la prima volta da quindici anni arrivano a governare la maggioranza dei 50 Stati, vincendo in territorio repubblicano, più precisamente in Iowa, Ohio, Georgia, Texas (ribaltando tutte le aspettative) e Nevada. Le conseguenze di queste elezioni sono da ricercare principalmente nel fatto che, a vittorie così ampie, spesso si associano tanti seggi in più nelle legislature statali, con la possibilità di formare nuova classe dirigente di qualità e poter cominciare a costruire i leader del futuro.

In definitiva, i democratici – azzerando le perdite – riescono a costruire un Parlamento con solide maggioranze in entrambi i suoi rami, iniziando a invertire alcune tendenze che sembravano starsi consolidando, come l’abbandono degli ispanici e della working class bianca, nel 2024 sempre più vicina ai repubblicani. Iniziano adesso due anni di equilibri da costruire in vista di una stagione di primarie presidenziali che saranno, a dir poco, scoppiettanti.

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Michele Luppi