Bobo Craxi, dirigente del Partito Socialista Italiano, già parlamentare e sottosegretario agli Esteri, è al tavolo che prepara la lista per le Politiche dove convergono i partiti dell’area riformista del centrosinistra.

Craxi, si avvicinano le elezioni: come si struttura la corsa dei riformisti nel centrosinistra? Ci sarà una lista unitaria?

«I socialisti del PSI sono in piedi e pronti a partecipare. Abbiamo vinto una scommessa: siamo tornati a essere un partito istituzionale, con presenze significative nelle Regioni. Siamo pronti al dialogo elettorale con le forze minori del centrosinistra a noi più affini. Le condizioni per correre da soli sono proibitive per tutti».

Quindi l’obiettivo è costruire un’unica lista?

«Il punto è avere il coraggio e il buon senso di assemblare queste aree, per costruire qualcosa che sia più di un semplice cartello elettorale. C’è un elettorato che non si riconosce nel centrodestra, ha una storia di centrosinistra, ma non vota Pd o Avs. A questo elettorato dobbiamo dare cittadinanza politica».

Italia Viva, Più Europa, socialisti, civici: il problema è capire chi sta con chi?

«Questa discussione rischia di essere astratta se non consideriamo un dato essenziale: per partecipare alle elezioni bisogna essere messi nelle condizioni di poterlo fare. La nuova legge elettorale, che attendiamo al varo, restringe gli spazi di accesso, caso da studiare perché accade solo nei regimi dispotici».

Intuiamo un giudizio molto duro sulla riforma elettorale…

«Sì. Mi sembra che si stia creando un sistema nel quale alcuni soggetti partono con un vantaggio acquisito. Italia Viva, per esempio, ha il privilegio di partecipare senza raccogliere le firme. Sarebbe stato naturale mettere questo vantaggio a disposizione anche degli altri compagni ed ex compagni di strada».

Anche Giuseppe Conte si è detto disponibile ad aiutare nella raccolta delle firme.

«È un fatto significativo. Se Conte si offre di aiutare a raccogliere le firme o prestare parlamentari, significa che comprende il problema: le minoranze del centrosinistra devono poter partecipare alla competizione per evitare che il gesto appaia interessato lo faccia anche il PD partito che milita nel Partito del Socialismo Europeo di cui il PSI è Fondatore».

Lei parla di una nuova versione di Stati Uniti d’Europa?

«Sì. L’ipotesi di ricostituire il blocco europeista delle ultime elezioni Europee, allargandolo alle aree cattoliche e al movimento civico, mi sembra quella più plausibile. Emma Bonino ha lasciato un appello che oggi va raccolto».

Lei però rifiuta la definizione di “quarta gamba”. Perché?

«Perché non siamo in ortopedia. Sono allergico a questa definizione. Queste aree non devono essere una protesi del centrosinistra, ma una componente politica con una propria identità. Lo spazio elettorale delle forze minoritarie si rafforza soltanto attraverso l’unità. Separate, rischiano di trasformarsi in portatori d’acqua per altri e minoranze infime».

Tra i protagonisti di questa area c’è Progetto Civici di Alessandro Onorato. Come lo colloca?

«È un movimento civico con una struttura chiara e un impianto largo. Alessandro Onorato è una persona di valore e io lo vedrei come un ottimo candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio nel 2027. Non deve porsi l’obiettivo di guidare chi ha storie più antiche come la nostra o quella radicale, ma contribuire con la sua capacità di aggregazione a dare al centrosinistra una dimensione realmente larga, se si muove da solo non aiuterà la stabilità del centrosinistra e del paese. Ma credo che glielo abbiano spiegato».

Quindi Onorato candidato del centrosinistra nel Lazio, nel 2027, ho capito bene?

«Io dico che può essere un candidato ideale per esperienze di gestione amministrativa locale e nazionale comunque è uno dei migliori per età ed esperienza acquisita. Ha dimostrato una capacità di aggregazione che può essere molto utile. Il civismo nasce dalla crisi dei partiti e può rappresentare una risposta a quella crisi. Bisogna però saper scegliere il meglio di ciò che offre».

E i cattolici?

«Anche il movimento cattolico può avere un ruolo. Serve una federazione di culture diverse, capaci di stare insieme senza rinunciare alla propria identità; senza popolari e socialisti non esisterebbe l’Europa».

Una federazione, dunque?

«Intanto un cartello elettorale alla francese sapendo che partiamo da posizioni anche molto differenti. Ma questa elezione sarà uno spartiacque per la vita democratica dell’Italia e dell’Europa. Non può ridursi a una testimonianza parlamentare: deve essere il lievito di una nuova stagione politica».

E il PSI che ruolo vuole avere?

«Il PSI è a disposizione di questo progetto. Noi non vogliamo lasciare vuoto lo spazio politico socialista. Una sinistra la cui mappa non comprenda anche una componente socialista è una Sinistra incompleta. Non abbiamo ancora l’autosufficienza numerica, ma abbiamo raggiunto l’autosufficienza politica Grazie all’impulso dei giovani dirigenti come Enzo Maraio».

Matteo Renzi sostiene che senza i riformisti il centrosinistra non può vincere. È d’accordo?

«Non mi impiccherei alla presenza in un album di fotografie. Gli album ingialliscono in fretta. Mi interessa invece che questa area abbia una propria identità. Io la chiamerei terza sinistra: una sinistra diversa, che contiene la storia socialista, quella laica e una parte della tradizione popolare».

Renzi deve correre da solo?

«Io gli direi di ridurre le distanze fra questi soggetti con l’intelligenza politica di cui non difetta. E con generosità. Un viaggio solitario può condurre all’isolamento politico. Un blocco più largo, invece, sarebbe una novità politica e potrebbe parlare anche a chi oggi guarda verso il centro. Penso ad esperienze europee ma anche italiane di Concentrazione Repubblicana oggi di ispirazione riformista adatta ai nostri tempi. Nessuna nostalgia delle terze vie che appartengono a stagioni diverse».

E le primarie del centrosinistra?

«Sono uno strumento, non un fine. Il problema non è soltanto stabilire chi vince le primarie, ma capire chi rappresenterà dopo quel voto l’intero arco del centrosinistra. L’area riformista e socialista ha bisogno di un punto di riferimento per correre unita».

Chi dovrebbe rappresentarla?

«Ci sono diverse personalità. Guardiamo con interesse a chi proviene dalla nostra area, penso a Gaetano Manfredi e alle minoranze riformiste del Pd ma anche figure vecchie nuove che provengono da storie comuni, che possono diventare interpreti di questa nuova costruzione».

Che cosa manca oggi ai riformisti?

«Una definizione politica più precisa. La parola “riformista” da sola non basta. È diventata generica. Bisogna costruire un’idea della sinistra italiana ed europea capace di governare i radicalismi, non di subirli e neppure di alimentarli».

Una nuova versione della Socialdemocrazia senza aggettivi, pensa all’esperienza francese?

«Sì. Mélenchon può essere la prima formazione della sinistra francese, ma questo non significa certo che possa rappresentare l’intero centrosinistra, a Parigi. Lo stesso vale per il centrosinistra italiano: se trova una figura capace di assemblare un orizzonte largo, diventa più competitivo».

-Quindi non crede che lo spazio politico fuori dai due poli sia destinato a scomparire?

«Lo spazio politico esiste. Lo spazio vitale, però, non esiste senza numeri. Le forze minoritarie dovranno svolgere un’azione politica comune. Altrimenti il rischio è che, mentre la campagna elettorale radicalizza le posizioni, l’area riformista perda incisività».

Il centrosinistra rischia di essere dominato dai radicalismi?

«È un rischio. In campagna elettorale ognuno tende a spararla più grossa. Ma questa non può essere la nostra campagna elettorale. L’Italia dovrà misurarsi con la rinascita dell’Europa, con il rapporto transatlantico e con le grandi trasformazioni internazionali, con le nuove sfide dell’era tecnologica che pone insidie e possibilità. Ed una politica che ritorni autorevole nei teatri dello scontro armato promuovendo l’impegno per la pace, lo sforzo che non è mai abbandono del campo o peggio diserzione dalle responsabilità. È su questo terreno che una sinistra riformista deve tornare a misurarsi».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro