Ad uno sguardo superficiale, crescita personale e business possono sembrare due concetti distanti l’uno dall’altro, senza particolari punti di contatto. In realtà, non è esattamente così, anzi; i più moderni approcci imprenditoriali, soprattutto quelli legati alla dimensione digital, considerano la crescita personale come una risorsa per sviluppare o gestire con successo il proprio business.

L’importanza del personal development

Quando si parla di “crescita personale”, si fa riferimento ad un costante processo di miglioramento individuale, che può interessare ogni aspetto della sfera privata e professionale. Sulla strada del personal development (sviluppo personale) si possono acquisire nuove conoscenze e competenze, oppure intervenire su alcuni aspetti emotivi e caratteriali. La capacità di autoanalisi e autocritica, infatti, è fondamentale per migliorare alcuni aspetti di sé come l’intelligenza emotiva e, di riflesso, la capacità di comunicare, entrando in contatto diretto con le altre persone.

Inoltre, un percorso di crescita personale è in grado di aumentare la fiducia in sé stessi, focalizzandosi sui propri punti forti senza trascurare o ignorare eventuali lacune. ‘Crescere’, in tal senso, vuol dire anche sviluppare un approccio più maturo e consapevole rispetto di fronte alle difficoltà, affrontandole in maniera pragmatica e flessibile. Declinando la crescita personale in chiave imprenditoriale, non si può trascurare l’importanza del cosiddetto personal branding. Vediamo, di seguito, di cosa si tratta.

Il personal brand nel business: il parere di Andrea Traina

Il personal branding è l’insieme delle iniziative attuate da un professionista o un imprenditore per sviluppare il proprio ‘marchio’ personale. Un concetto semplice, in apparenza, ma che in realtà ha diverse sfumature; da un lato, infatti, è strettamente correlato alla visibilità: fare personal branding vuol dire scegliere quale immagine di sé mostrare al proprio pubblico. Al contempo, non si può considerare sinonimo di ‘reputazione’, un tratto caratteristico che invece scaturisce principalmente da fattori esterni.

Cos’è, quindi, il personal branding? “È l’assicurazione sulla vita per qualsiasi imprenditore digitale” secondo l’esperto Andrea Traina, speaker internazionale, consulente e formatore specializzato in community based business, network marketing e sviluppo personale. “A prescindere che tu decida di costruire un personal brand oppure no” – spiega Traina – “ne avrai comunque uno” poiché, nell’era della comunicazione digitale “non si può avere il controllo su ciò che gli altri dicono di noi”. Per questo, la creazione di un brand personale si fonda su scelte strategiche, che interessano anzitutto la comunicazione, soprattutto quella sui social network. Le piattaforme online, infatti, possono essere una risorsa fondamentale per il personal branding, poiché permettono la creazione di una rete di contatti personali e professionali in grado di formare una community di supporto per lo scambio reciproco di opinioni, idee e conoscenze. Questo approccio assegna un ruolo di primo piano alla creazione di valore, per sé e per i propri ‘contatti’; ciò rappresenta un principio fondamentale nei modelli di business ‘community-based’, ossia basati su di una comunità (non solo digitale) di professionisti, beginner, creator e semplici appassionati che, nella visione di Andrea Traina, “possono ritrovarsi e costruire insieme una nuova cultura”.

I passi da intraprendere per la crescita personale

Professionisti affermati e imprenditori alle prime armi possono intraprendere un percorso di crescita personale propedeutico ad una migliore gestione del proprio business. Allo scopo, ci sono una serie di ‘step’ che consentono di raggiungere i propri obiettivi personali e professionali:

fissare obiettivi chiari e ben definiti, che siano verosimili, raggiungibili e coerenti con la propria visione;

gestire in maniera proficua il proprio tempo, separando il lavoro dal tempo libero e delegando le mansioni monotone e ripetitive alle nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale;

stabilire rapporti ‘reali’ con il proprio pubblico, proponendo un’immagine genuina di sé e instaurando relazioni umane di valore;

valutare regolarmente i progressi personali e professionali rispetto ai propri obiettivi;

coltivare l’intelligenza emotiva per comunicare in maniera più efficace e proficua con il pubblico.

Redazione