Il primo ministro belga Bart De Wever ha rassegnato le dimissioni nelle mani di re Filippo, dopo il fallimento dei negoziati sulla Legge di Bilancio. Il sovrano non le ha accettate né respinte: le ha tenute «in sospeso»; da oggi consulterà i presidenti dei partiti di maggioranza e riceverà di nuovo il premier venerdì 6 novembre. In una nota, il Palazzo reale ha espresso rammarico per il mancato accordo e ha avvertito che, in un contesto di forte incertezza geopolitica ed economica, il Paese non può permettersi una crisi prolungata. Per capire la crisi occorre partire dalla struttura del Paese. Il Belgio è uno Stato federale diviso tra le Fiandre, a nord, di lingua nederlandese, e la Vallonia, a sud, francofona, con Bruxelles bilingue. Anche i partiti sono separati per comunità linguistica: quelli fiamminghi si presentano solo al nord, quelli francofoni solo al sud ed entrambi nella Capitale. Ogni governo federale è quindi una coalizione tra forze dei due mondi, e la sua formazione richiede spesso mesi. L’attuale esecutivo è nato nel febbraio 2025, circa otto mesi dopo le elezioni. Lo guida De Wever, leader della N-VA, partito nazionalista fiammingo conservatore, primo premier di quest’area politica. La maggioranza, detta «Arizona» per i colori della bandiera dello Stato americano, riunisce cinque partiti: oltre alla N-VA, i socialisti fiamminghi di Vooruit, i cristiano-democratici fiamminghi del CD&V, i liberali francofoni del MR e i centristi francofoni di Les Engagés.

Il nodo sono i conti pubblici. Nel 2025 il Belgio ha registrato un deficit del 5,2% del PIL, il più alto dell’eurozona, e il debito supera il 110%. Dal 2024 il Paese è sottoposto alla procedura europea per deficit eccessivo, che gli impone di rientrare entro il 2029. Pesano l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei tassi d’interesse e la decisione di portare la spesa militare dall’1,3% al 2% del PIL. Ad aprile Moody’s e S&P hanno abbassato il rating del debito belga. De Wever chiede una correzione di 10 miliardi entro il 2029, ma la coalizione si è divisa su chi debba sostenerla: N-VA e MR vogliono tagliare la spesa, mentre Vooruit, CD&V e Les Engagés chiedono un contributo maggiore ai redditi e ai patrimoni più alti. Il presidente di Vooruit, Conner Rousseau, ha indicato una cifra di 1,5 miliardi da reperire presso i contribuenti più facoltosi. Il MR ha posto il veto su un aumento dell’IVA, Vooruit su tagli alla sanità. Nell’ultimo vertice, domenica notte, MR e Les Engagés hanno proposto di ridurre la manovra a 8 miliardi, ipotesi respinta dal premier.

Il calendario è stretto: il Bilancio deve essere approvato dal Parlamento entro fine anno. Altrimenti scatterebbero i «dodicesimi provvisori», regime in cui lo Stato può spendere ogni mese un dodicesimo del bilancio precedente. De Wever lo ha escluso e ha proposto in alternativa una Legge di stabilità che congeli per un anno tutte le indicizzazioni, senza ottenere consenso. Non è la prima volta. Nel novembre 2025 il premier aveva chiesto al re una proroga di 50 giorni, e l’accordo, da 9,2 miliardi, era arrivato il 24 novembre. Gli scenari sono due. Se entro venerdì le parti troveranno un’intesa, il governo proseguirà. Se il re accetterà le dimissioni, l’esecutivo cadrà: si potrebbe cercare una nuova maggioranza in Parlamento oppure tornare alle urne. I sondaggi più recenti indicano nelle Fiandre un testa a testa tra la N-VA e il Vlaams Belang, destra radicale indipendentista; in Vallonia il Partito socialista in testa e il MR in calo; a Bruxelles il primato del PTB, la sinistra radicale.

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Paolo Crucianelli