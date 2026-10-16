Se c’è un programma che negli ultimi vent’anni ha saputo polarizzare il pubblico italiano, scatenando amore viscerale o sdegnata riprovazione, questo è La Zanzara. Trasmessa sui canali di Radio 24, la creatura condotta da Giuseppe Cruciani insieme a David Parenzo è diventata un palcoscenico quotidiano del trash, del turpiloquio, della provocazione senza filtri e dell’assurdo. Ma è davvero soltanto “bassa manovalanza radiofonica” intesa a fare ascolti facili, oppure sotto il ronzio si nasconde una diagnosi perfetta del nostro tempo?

È questa la domanda a cui cercano di rispondere il sociologo Roberto Francesco Giuliano e la psicologa e psicoanalista Maura Ianni nel saggio “Siamo tutti un po’ zanzarosi”. Un testo snello ma ricco di spunti, arricchito dalla prefazione del giornalista Daniele Capezzone. Il punto di forza del saggio risiede nel doppio binario metodologico. Da una parte, Maura Ianni adotta la lente della psicoanalisi freudiana: La Zanzara viene interpretata come un’imponente «abreazione collettiva», un luogo sospeso dove le difese del Super-Io e della correttezza formale crollano per fare spazio alle pulsioni dell’Es. Il turpiloquio diffuso, i racconti di sfrenata perversione e le provocazioni vengono visti non come semplice volgarità fine a sé stessa, ma come un “clistere mentale” e catartico che mette a nudo l’ipocrisia del perbenismo borghese.

Dall’altra parte, Roberto Francesco Giuliano affronta l’impatto sociologico di quello che definisce un continuo «scontro manicheo». Il dualismo quasi teatrale della trasmissione — tra la pulsione libertaria, politicamente scorretta ed eversiva incarnata da Cruciani e il richiamo al politicamente corretto, all’ordine e alla moralità rappresentato da Parenzo — riflette perfettamente la profonda frammentazione del discorso pubblico nell’era dei social network.

Il saggio non si limita all’impianto teorico. Un capitolo di estremo interesse raccoglie i dati e i commenti di un’indagine svolta tra gli ascoltatori: ne emerge uno spaccato dove il rifiuto della volgarità convive spesso con una fruizione quasi masochistica ed esilarante. Non manca poi un esperimento del tutto contemporaneo: gli autori mettono alla prova le intelligenze artificiali (ChatGPT e Gemini), interrogandole sul pensiero che figure come Sigmund Freud o Paul Watzlawick avrebbero elaborato di fronte alla dialettica di Radio 24. Se per l’IA La Zanzara è la perfetta «costruzione sociale della realtà attraverso il paradosso comunicativo», per gli autori resta soprattutto una maschera che toglie il velo alle nostre quotidiane incongruenze.

“Siamo tutti un po’ zanzarosi” è una lettura consigliata sia ai fan storici del programma sia a chi cambia canale inorridito dal primo “vaffa”. Senza troppi orpelli accademici, Giuliano e Ianni riescono a dimostrare come la trasmissione sia in realtà uno specchio fedele di una società smarrita, sospesa tra la voglia di trasgredire e il bisogno di giudicare. Come citava Indro Montanelli in un famoso aforisma riportato in chiusura del testo: siamo tutti tolleranti con i “diversi”, a patto che rimangano a distanza telescopica. La Zanzara, piaccia o no, quella distanza l’ha azzerata per sempre.

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Eleonora Tiribocchi