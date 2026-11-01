Il Presidente all’indomani delle elezioni per il rinnovo della componente togata del Consiglio superiore della magistratura, è inevitabile interrogarsi sull’en plein della sinistra giudiziaria a Palazzo Bachelet, che ha conquistato 11 seggi su 20. Un risultato arriva a 15 se si considera anche Unicost, componente centrista che negli ultimi tempi ha mostrato una crescente vicinanza alle posizioni progressiste. Un’affermazione di questa portata non può trovare spiegazione solo sulla forza degli avversari. Ieri, a spoglio ancora in corso, sul Riformista sono state evidenziate le divisioni interne che hanno finito per disperdere i consensi. Ma c’è anche una questione di linea politica. Far parte della giunta unitaria dell’Anm, con la sinistra giudiziaria, ha rappresentato un abbraccio mortale.

I temi in secondo piano

I temi più propriamente sindacali, nella tradizione di Mi, sono passati in secondo piano, lasciando spazio a una mobilitazione sempre più concentrata sulla contrapposizione al governo di centrodestra. Una sequenza di comunicati, prese di posizione e interventi contro le iniziative politiche ritenute sgradite. Emblematico il caso della gip di Milano che ha disposto la liberazione di Youssef Siher, finita al centro delle critiche della presidente del Consiglio. Dopo pochi minuti già era pronta la nota di risposta dell’Anm. Un’attività comunicativa che, però, non ha avuto la stessa intensità quando a finire al centro delle polemiche era stato il gip di Caltanissetta Santi Bologna, bersaglio degli strali del senatore Roberto Scarpinato per la sua decisione sull’inchiesta Mafia-appalti, una delle concause della morte di Paolo Borsellino. Qui la sorpresa è doppia. Forse non tutti sanno, ma Borsellino è stato uno dei volti storici di Mi. Al momento della sua uccisione era anche segretario distrettuale del gruppo. Una storia che avrebbe meritato almeno una presa di posizione in difesa dell’autonomia di un magistrato chiamato a decidere su una vicenda tanto delicata. La mobilitazione, in questo caso, non si è vista, nonostante il presidente dell’Anm sia espressione di Mi.

Il caso Cosimo Ferri e il fattore inclusione

C’è poi il capitolo Cosimo Ferri, altro storico esponente storico di Mi, nei cui confronti si è consumato un ostracismo che ha finito per trasformarsi anche in un problema elettorale. Infine, c’è il tema dell’inclusione. La pm milanese Roberta Amadeo, che ha ottenuto un risultato significativo venendo eletta con il cartello progressista Magistratura democratica-Autogoverno diffuso, in passato aveva militato in Autonomia&indipendenza, il gruppo di Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita. Una corrente che, certamente, non si può dire sia di sinistra. Una volta sciolta A&i, Amadeo, invece di entrare in Mi, come sarebbe stato fisiologico, ha scelto di correre nella lista costruita dal collega Roberto Fontana, uno dei protagonisti di questa tornata elettorale. Fontana, formalmente indipendente, pur avendo avuto in passato riferimenti in Area e Magistratura democratica, è riuscito a mettere insieme una rete di oltre duemila magistrati attraverso una maxi chat. Chi lo conosce lo descrive come una persona presente, disponibile, capace di rispondere e di mantenere un rapporto diretto con i colleghi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la rete di Autogoverno diffuso, insieme alla componente di Md, ha conquistato 4 seggi. È forse proprio qui che si trova una delle chiavi del risultato. Perché, al di là di una minoranza di magistrati fortemente ideologizzata, la stragrande maggioranza delle toghe ha esigenze molto concrete: trovare un riferimento per una pratica, ricevere un consiglio, capire come districarsi nella giungla di norme, spesso sempre più bizantine, che lo stesso Csm si è dato.

L’antigoverno non basta

Non basta dunque avere una storia, una tradizione o una posizione politica da rivendicare. Occorre anche esserci, ascoltare e dare risposte. Le elezioni hanno mostrato che la rappresentanza non si costruisce soltanto attraverso le battaglie contro il governo, ma nella quotidianità e nella capacità di essere un punto di riferimento quando serve. È una lezione che Mi dovrà fare propria se vorrà comprendere le ragioni di una sconfitta: il problema non riguarda i non eletti, ma i tanti magistrati che hanno cercato altrove interlocutori.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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