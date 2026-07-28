No, Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della nazionale italiana. L’ex campione del mondo era stato annunciato nei giorni scorsi come nuovo commissario tecnico, ma complice il contratto che lo lega con una famosa piattaforma di betting russa, il presidente federale Giovanni Malagò ha deciso di fare un passo indietro e di non confermare la scelta ricaduta sul Maestro. Una scossa fortissima in Figc, che ha visto dimettersi nella giornata di ieri anche Paolo Maldini e Leonardo, i primi che avevano puntato sulla figura di Pirlo come nuovo Ct. Ora si deve ripartire da zero, alle 12:00 ci sarà una riunione federale dove si spera di poter avere chiari i nuovi ruoli che verrano assunti in Figc dopo il piazza pulita delle ultime ore. Malagò è di nuovo solo, e la situazione è veramente delicata.

I nomi per la panchina

Dopo dunque il ripensamento di Malagò su Pirlo, la panchina della Nazionale è di nuovo vacante, e tornano ad andare di moda i nomi di Mancini e Conte, che erano i due favoritissimi al ruolo di commissario tecnico prima della virata di Maldini e Leonardo sul Maestro. Non c’è più tempo da perdere, così il presidente federale conta di poter annunciare tutti i nuovi ruoli (compreso il Ct) nella riunione che si terrà a brevissimo nella sede di via Allegri. Oltre ai due big, nella giornata di ieri era spuntato timidamente anche il nome di Thiago Motta ma, salvo sorprese, l’indiziato numero uno a sostituire Pirlo resta Roberto Mancini, con l’ombra di Antonio Conte ad aleggiare dietro di lui.

E il direttore tecnico?

Sul nome he ricoprirà il ruolo di direttore tecnico c’è meno attesa, anche perché con ogni probabilità verrà scelto dopo l’annuncio del Ct. Al momento, il primo nome sulla lista di Malagò sembra essere quello di Giorgio Chiellini, anche se non sarebbe facile convincerlo a lasciare la Juve. Sullo sfondo Claudio Ranieri, che l’anno scorso rifiutò il ruolo di Ct poiché impegnato come senior advisor della Roma, ma non ha mai nascosto di essere disponibile per un ruolo in Nazionale, qualora avesse potuto.

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Riccardo Tombolini