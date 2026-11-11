La minaccia
Cybersicurezza, il Viminale rafforza la vigilanza sui possibili target
Il vertice al Viminale non nasce dal nulla, ma si inserisce nel contesto di una decina di giorni estremamente complessi per la sicurezza nazionale. Il Paese si è trovato ad affrontare una serie di cyber attacchi a 360 gradi, che hanno preso di mira infrastrutture critiche ed energetiche, arrivando a condizionare persino i sistemi di refrigerazione e le catene del freddo; uno scenario ad alto rischio in cui, nei soli primi sei mesi del 2026, si stima siano esposti circa 3.200 asset strategici. A questo quadro di offensive digitali si sono sommati i ripetuti allarmi bomba che, come evidenziato nel corso dell’incontro al Viminale, hanno risposto a un preciso disegno volto a destabilizzare il sistema e a creare allarmismo nell’opinione pubblica.
Di fronte agli attacchi più recenti rientrano appieno nel quadro le parole con cui il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato di una vera e propria “minaccia ibrida”. Parole che hanno suscitato l’immediata reazione dell’ambasciata russa a Roma, la quale – con velata ironia – ha bollato la ricostruzione delle responsabilità di Mosca dietro le offensive informatiche come un vero e proprio “vaudeville tragicomico”. Eppure la realtà è ben diversa: quando un’incursione cibernetica blocca la rete di una struttura sanitaria, interrompe un’infrastruttura energetica o paralizza un servizio pubblico essenziale, a essere colpita non è un’astrazione teorica, ma la vita concreta delle persone. Ed è proprio dinanzi a questo mutato scenario di rischio che le istituzioni hanno delineato una risposta coordinata nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno preso parte i vertici delle Forze dell’ordine, gli specialisti dell’intelligence, dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza e della Polizia postale, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dal confronto è emersa una linea chiara: senza allarmismi, occorre alzare la protezione sui territori. Asl e Comuni rappresentano i nodi più esposti, gestendo servizi essenziali con reti fragili. Parallelamente, è stata disposta una vigilanza rafforzata sui data center, snodi delle telecomunicazioni e possibili target hacker.
Dal vertice è emersa la necessità di un cambio di passo operativo ed economico, fondato su una strategia integrata in tre direttrici per tutelare pubbliche amministrazioni, infrastrutture critiche, imprese e cittadini. La prima riguarda il potenziamento del raccordo info-investigativo e dell’azione sinergica tra forze di polizia, intelligence ed enti cibernetici. A questo si affianca la creazione di un flusso informativo più fluido e tempestivo tra soggetti pubblici e privati gestori dei nodi strategici della nazione. Infine, la terza direttrice individua investimenti mirati a rafforzare la protezione dei sistemi digitali, la reazione immediata e la tenuta dell’ordine pubblico. Ed è proprio dal dibattito scaturito in queste settimane che si comprende come la difesa contemporanea debba affrancarsi da una retorica ormai superata: la sicurezza non è più soltanto una questione militare o di tutela dei confini geografici, ma questi due aspetti si inseriscono in un tema ancora più ampio che riguarda direttamente la tutela di ciascun cittadino. E se una parte della politica credeva che la sicurezza non riguardasse la quotidianità, il vertice al Viminale ha cercato di smentire questo approccio.
© Riproduzione riservata