Il vertice al Viminale non nasce dal nulla, ma si inserisce nel contesto di una decina di giorni estremamente complessi per la sicurezza nazionale. Il Paese si è trovato ad affrontare una serie di cyber attacchi a 360 gradi, che hanno preso di mira infrastrutture critiche ed energetiche, arrivando a condizionare persino i sistemi di refrigerazione e le catene del freddo; uno scenario ad alto rischio in cui, nei soli primi sei mesi del 2026, si stima siano esposti circa 3.200 asset strategici. A questo quadro di offensive digitali si sono sommati i ripetuti allarmi bomba che, come evidenziato nel corso dell’incontro al Viminale, hanno risposto a un preciso disegno volto a destabilizzare il sistema e a creare allarmismo nell’opinione pubblica.

Di fronte agli attacchi più recenti rientrano appieno nel quadro le parole con cui il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato di una vera e propria “minaccia ibrida”. Parole che hanno suscitato l’immediata reazione dell’ambasciata russa a Roma, la quale – con velata ironia – ha bollato la ricostruzione delle responsabilità di Mosca dietro le offensive informatiche come un vero e proprio “vaudeville tragicomico”. Eppure la realtà è ben diversa: quando un’incursione cibernetica blocca la rete di una struttura sanitaria, interrompe un’infrastruttura energetica o paralizza un servizio pubblico essenziale, a essere colpita non è un’astrazione teorica, ma la vita concreta delle persone. Ed è proprio dinanzi a questo mutato scenario di rischio che le istituzioni hanno delineato una risposta coordinata nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno preso parte i vertici delle Forze dell’ordine, gli specialisti dell’intelligence, dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza e della Polizia postale, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dal confronto è emersa una linea chiara: senza allarmismi, occorre alzare la protezione sui territori. Asl e Comuni rappresentano i nodi più esposti, gestendo servizi essenziali con reti fragili. Parallelamente, è stata disposta una vigilanza rafforzata sui data center, snodi delle telecomunicazioni e possibili target hacker.

Dal vertice è emersa la necessità di un cambio di passo operativo ed economico, fondato su una strategia integrata in tre direttrici per tutelare pubbliche amministrazioni, infrastrutture critiche, imprese e cittadini. La prima riguarda il potenziamento del raccordo info-investigativo e dell’azione sinergica tra forze di polizia, intelligence ed enti cibernetici. A questo si affianca la creazione di un flusso informativo più fluido e tempestivo tra soggetti pubblici e privati gestori dei nodi strategici della nazione. Infine, la terza direttrice individua investimenti mirati a rafforzare la protezione dei sistemi digitali, la reazione immediata e la tenuta dell’ordine pubblico. Ed è proprio dal dibattito scaturito in queste settimane che si comprende come la difesa contemporanea debba affrancarsi da una retorica ormai superata: la sicurezza non è più soltanto una questione militare o di tutela dei confini geografici, ma questi due aspetti si inseriscono in un tema ancora più ampio che riguarda direttamente la tutela di ciascun cittadino. E se una parte della politica credeva che la sicurezza non riguardasse la quotidianità, il vertice al Viminale ha cercato di smentire questo approccio.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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