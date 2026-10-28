L’apertura di Luigi Marattin a possibili convergenze con il centrodestra ripropone, oltre trent’anni dopo, il problema che spinse Marco Pannella a cercare un’intesa con Silvio Berlusconi nel 1994. Perché i liberali italiani devono sempre cercare ospitalità politica? La questione viene da lontano: è nella formazione dello Stato, nella cultura delle masse e nel rapporto fra economia e potere. Ignorarlo significa scambiare una debolezza strutturale per l’assenza del federatore giusto. L’Italia non è un Paese di cultura liberale, e nulla lascia prevedere che possa diventarlo in tempi politicamente utili, perché la sua identità si fonda su tre pilastri storici, culturali ed economici che sono l’esatto opposto del pensiero liberale. I paesi anglosassoni hanno costruito la modernità sull’individualismo metodico e sulla responsabilità personale davanti alle proprie azioni (e ai propri fallimenti). In Italia, secoli di Controriforma e presenza pervasiva dello Stato Pontificio hanno plasmato una mentalità opposta: il primato della comunità sul singolo (famiglia, clan, corporazione); l’idea che il fallimento individuale vada sempre assorbito dalla rete sociale o dall’autorità; la diffidenza atavica verso il rischio, la competizione e il “diverso”. In Italia l’individuo non è mai considerato un soggetto autonomo di diritti e doveri, ma un pezzo di un ingranaggio comunitario che deve essere protetto o guidato.

Quando la politica di massa è arrivata in Italia, le due grandi forze che hanno alfabetizzato la popolazione sono state il Cattolicesimo sociale (Democrazia Cristiana) e il Comunismo (PCI). Due culture politiche segnate dal primato dell’appartenenza collettiva sull’autonomia individuale che, pur combattendosi, condividevano la stessa matrice: lo Stato-Assistente come unico distributore di risorse e giustizia; la demonizzazione del profitto, del mercato e del merito. Il feticcio dell’uguaglianza dei risultati e non dell’uguaglianza delle opportunità. Il Risorgimento liberale è stato un esperimento d’élite (e spesso centralista), spazzato via non appena il voto è diventato davvero universale. L’elettore medio italiano non ha mai chiesto “meno Stato”, ma semplicemente “più Stato per me”.

Sperare che l’Italia diventi un Paese liberale equivale a sperare che cambi la propria spina dorsale culturale. Pannella comprese che una minoranza poteva modificare il Paese senza aspettare di diventare maggioranza. Le battaglie radicali mostrarono la possibilità di costruire convergenze su obiettivi precisi, attraversando appartenenze diverse. Nel 1994 il crollo del vecchio sistema e la promessa di rinnovamento di Berlusconi gli apparvero un’occasione per aprire uno spazio liberale. La Lista Pannella-Riformatori cercò un’intesa elettorale con il Polo delle Libertà nei collegi del Centro-Nord, mantenendo una propria identità. L’intesa riguardava anche giustizia, diritti e riforme istituzionali. Nel giugno 1994 Pannella e Bonino la illustrarono con Berlusconi in conferenza stampa: i Riformatori restavano fuori dal governo. Le successive tensioni e la mancata rivoluzione liberale ricordano quanto una promessa possa essere frenata dagli interessi dell’alleanza. È qui che il precedente incontra Marattin. Nel campo largo l’asse PD-M5S-AVS lascia poco spazio a una proposta fondata su concorrenza, contenimento della spesa e libertà d’impresa. Nel centrodestra esistono rendite protette, pulsioni sovraniste e conservatorismo sui diritti. Ma proprio lì una componente liberale organizzata può cercare interlocutori, a partire da Forza Italia, e contendere spazio a quelle tendenze. Il criterio è la possibilità concreta di ottenere riforme coerenti con le proprie idee. L’appello pubblicato dal Riformista nel settembre 2024, fra le premesse del PLD, chiedeva unità, pluralismo e autonomia dai poli, rinviando le decisioni sulle alleanze. Quel progetto conserva il suo senso se costruisce una forza capace di negoziare, con una vita democratica interna e un programma riconoscibile. L’autonomia può diventare capacità di condizionamento; ridotta a equidistanza obbligatoria rischia di perpetuare l’irrilevanza.

Oggi le scelte di politica interna sono sempre più condizionate dagli equilibri internazionali. Qualunque governo, guidato da Meloni o da altri, deve confrontarsi con gli impegni europei e con crisi di cui non controlla gli effetti, a partire dai costi dell’energia. Per questo, la collocazione internazionale deve precedere ogni calcolo di convenienza elettorale: appartenenza europea e atlantica, sostegno all’Ucraina e difesa dello Stato di diritto devono costituire condizioni irrinunciabili dell’intesa. L’incompatibilità con il sovranismo di Vannacci, indicata da Marattin, deve quindi tradursi in scelte concrete. La lezione di Pannella è anche questa: cercare convergenze per ottenere riforme, giudicare gli alleati sui risultati e conservare la libertà di contrastarli quando vengono meno agli impegni. Nelle condizioni attuali, costruire nel centrodestra una presenza liberale autonoma è l’unica strada concretamente praticabile per far pesare questa minoranza sulle scelte di governo. La sua storia spiega perché non possa illudersi di conquistare da sola il Paese; le battaglie vinte spiegano perché non debba rassegnarsi al silenzio. A Pannella interessava rendere possibili le riforme. È su questa capacità che oggi devono essere giudicati Marattin e i liberali italiani.

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Silvestro Gallipoli