A Milano, quando si parla di San Siro, diventiamo tutti allenatori, architetti e urbanisti. È il bello della nostra città: le cose che contano le sentiamo nostre. Per anni, però, San Siro è stato soprattutto un dibattito infinito, una partita giocata più nei convegni che in campo. Ora siamo in una fase nuova: con il voto del Consiglio comunale del 29 settembre e il rogito del 5 novembre 2025, la Grande Funzione Urbana San Siro, cioè il Meazza e alcune aree intorno, è passata a Inter e Milan.

Nell’ultimo anno e mezzo ho seguito questo percorso passaggio dopo passaggio, e so quanto sia stato faticoso. Proprio per questo vale la pena dire con chiarezza che cosa abbiamo fatto. Non abbiamo ceduto un simbolo: abbiamo scelto di non lasciarlo invecchiare da solo, a carico dei milanesi, mentre le squadre cercavano casa altrove. L’alternativa vera non sarebbe stata “tutto come prima“, ma un Meazza sempre più vuoto e due club pronti a costruire fuori Milano. Tenere il grande calcio nel quartiere di San Siro è stata una scelta di responsabilità. A febbraio, al Meazza, ci siamo emozionati con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: un saluto all’altezza della sua storia. Adesso tocca a noi scrivere i prossimi capitoli, con uno stadio moderno, capace di riportare a Milano le grandi partite internazionali a partire dagli Europei del 2032.

Il punto però – ed è il senso del titolo che ho dato a queste mie parole – è che San Siro non è solo uno stadio. È un quartiere, anzi più quartieri: quello delle villette e quello delle case popolari, con famiglie che ci vivono da generazioni e altre arrivate da poco, ragazzi che giocano in piazza mentre, a poca distanza, arrivano settantamila persone per una partita o un concerto. Per troppo tempo quell’area ha vissuto al ritmo delle partite e, d’estate, dei concerti. L’obiettivo è far vivere San Siro sempre, non solo qualche giorno al mese. Chi abita intorno allo stadio vivrà alcuni anni di lavori. Il mio impegno è che li viva con tempi certi, con l’impatto dei cantieri mitigato e con un’informazione puntuale.

Per questo l’operazione non si chiude con un rogito: si apre. Ci sono le garanzie scritte nella convenzione e un progetto da accompagnare con occhio pubblico. C’è il verde da tutelare e restituire. E ci sono risorse che entrano nelle casse comunali e devono tornare ai quartieri in servizi, case e spazi per i giovani. Il Comune non esce di scena, cambia ruolo: da proprietario che rattoppa a regista che accompagna la trasformazione e chiede qualità e rispetto degli impegni.

So che non tutti sono d’accordo. So anche che le critiche hanno reso questo percorso più attento ed esigente, e che i controlli lo renderanno più solido e sostenibile. Lo sguardo riformista sulla città, per me, è questo: non promettere miracoli, approfondire, assumersi responsabilità e decisioni anche difficili, spiegarle e poi rispondere dei risultati. Milano dà il meglio quando ha il coraggio di cambiare senza dimenticarsi di sé. San Siro può diventare il racconto di questa idea: uno stadio nuovo, certo, ma soprattutto un pezzo di città più vivo, più verde e più giusto. Il fischio d’inizio c’è stato. Ora giochiamo la partita più importante: quella dei quartieri.

Anna Scavuzzo Vicesindaca di Milano

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