Si resta quasi senza fiato a contare i tanti flop giudiziari riconducibili alle inchieste di Gratteri, alcuni dei quali davvero clamorosi e poco conosciuti al grande pubblico. In tal senso, i numeri complessivi sono impietosi: nelle quindici vicende esaminate, a fronte di 2.069 persone indagate, soltanto 525 hanno riportato condanne definitive o confermate.

Ben 1.544, cioè tre su quattro, sono state assolte, prosciolte o non sono neppure arrivate a giudizio. Ci sono i 358 amministratori della Locride prosciolti in blocco nel 1996; i 125 arrestati nell’operazione “Marine” a Platì, che portò ad appena otto condanne nel rito abbreviato; l’operazione “Stige” del 2018, con 169 arresti e circa 100 assoluzioni; il maxi-processo “Rinascita-Scott”, con 334 arresti e 126 assoluzioni nel processo ordinario; l’operazione “Black Wood”, con 60 assoluzioni su 68 imputati nel rito ordinario. Solo per citarne alcuni. Quindi quale modello di contrasto alla criminalità organizzata vogliamo perseguire? La lotta alla mafia è una priorità irrinunciabile, ma non può trasformarsi in una giustificazione per un metodo investigativo che tende a gettare tutti nella stessa rete, trattando ogni indagato come un colpevole e lasciando che sia poi il processo, spesso dopo anni, a separare i responsabili dagli innocenti.

È un dibattito che riguarda lo Stato di diritto e dal quale non possono essere esentati neppure i magistrati più celebrati come, appunto, Gratteri. A loro (e sua) parziale esimente, si può tuttavia invocare il clima di strisciante barbarie che caratterizza, e non da oggi, il nostro discorso pubblico sul perseguimento della giustizia, obiettivo spesso e volentieri considerato come del tutto avulso dalla cornice di uno Stato di diritto. Lo conferma indirettamente la deriva panpenalista in atto, a sua volta alimentata dell’illusione che ogni stortura presente nella società possa e debba essere raddrizzata a colpi di codice penale e di inasprimento delle pene. Un’illusione, appunto, che mentre appaga le esigenze di grancassa propagandistica della politica, finisce per fornire alla magistratura strumenti sempre più in grado di penetrare la già sforacchiata cultura garantista, con buona pace del rispetto delle procedure e dei diritti dell’imputato da parte della magistratura più propensa ad assecondare il “sentiment” giustizialista.

Purtroppo per noi, la cronaca quotidiana che arriva dalle Procure e dai tribunali ci dice che da quelle parti tale “sentiment” è molto presente se non addirittura maggioritario. È il motivo per cui commetteremmo un grave errore di valutazione nell’addossare al solo Gratteri la croce di un uso disinvolto dell’azione penale. Non è così. Il Procuratore capo di Napoli è probabilmente assurto a volto di un certo modo sbrigativo di fare giustizia, ma di certo non ne è l’unico campione.

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Amedeo Laboccetta