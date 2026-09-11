C’è un’isola che esiste davvero e un’altra che ancora non c’è. La prima è Ventotene, piccola terra nel Tirreno dove ottant’anni fa nacque l’idea di un’Europa libera e unita. La seconda è l’Europa che ancora dobbiamo costruire: un approdo ideale, una direzione di marcia, il punto verso cui orientare il viaggio del riformismo europeo. Dal 10 al 12 settembre 2026 Ventotene torna così a essere il cuore pulsante e il laboratorio del pensiero europeo, ospitando la seconda edizione della Conferenza di Ventotene per la libertà e la democrazia, organizzata dal Parlamento europeo e promossa dalla vicepresidente Pina Picierno.

A rimarcare il valore dell’iniziativa è arrivata anche la Medaglia del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha conferito infatti la Medaglia del Presidente della Repubblica alla Seconda Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. «È una medaglia – ha detto Picierno, rivolgendosi agli attivisti e ai dissidenti presenti – per tutti voi, per chi ogni giorno lotta per la libertà e per chi sente come un dovere l’impegno a difendere le nostre democrazie». Per democratici e liberali italiani ed europei, Ventotene rappresenta una bussola strategica. In un tempo segnato dal ripiegamento sovranista, dalle tentazioni illiberali e dall’aggressione russa al cuore del continente, il messaggio che parte da questa tre giorni è chiaro: l’Europa non è una burocrazia da subire né un progetto da negoziare al ribasso. È un destino di libertà, indipendenza e integrazione.

Il programma dell’edizione 2026 unisce la forza della memoria storica all’urgenza dell’azione politica contemporanea. Per la prima volta tornerà sull’isola la copia numero 15 del Manifesto di Ventotene, stampata clandestinamente nel 1944 ed esposta grazie alla Fondazione Pietro Nenni, insieme al carteggio tra Eugenio Colorni, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Ma l’omaggio ai padri fondatori rifiuta l’estetica della nostalgia: il Manifesto rivive nella Freedom Academy, uno spazio formativo dedicato alle nuove generazioni europee, per dotarle degli strumenti critici e culturali necessari a comprendere e contrastare i regimi autoritari. È nell’impegno attivo che la Conferenza esprime tutta la sua forza politica. A Ventotene convergeranno alcune delle figure simbolo delle resistenze democratiche globali: Yulia Navalnaya e il team della Fondazione Anticorruzione ideata da Aleksej Navalny; Sviatlana Tsikhanouskaya, guida dell’opposizione bielorussa; la premio Nobel per la pace Oleksandra Matviichuk; il premio Sacharov venezuelano Lorent Saleh; e Ahmad Massoud, icona della resistenza afghana. A loro si aggiungerà un focus sulla crisi in Georgia. Particolarmente significativa sarà la partecipazione istituzionale, dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Per il campo riformista italiano, Ventotene propone dunque una sfida che è anche una rotta. Costruire un’alternativa al sovranismo e al populismo significa avere il coraggio di indicare un luogo che ancora non c’è e lavorare perché possa esistere. Un’Europa più forte, più libera, più autonoma nelle scelte strategiche e più capace di difendere chi combatte per la libertà. Oggi, a raggiungere Pina Picierno sull’isola, saranno anche le forze che guardano a un nuovo spazio riformista ed europeista: Carlo Calenda per Azione, il segretario del PLD Luigi Marattin, i giovani di Adesso!, Matteo Hallissey per Più Europa ed Europeisti.eu.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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