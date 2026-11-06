La Rappresentanza della Commissione europea in Italia ha ricevuto oggi il premio Nostalgia di Futuro per “Fare l’Europa”, la campagna nata per parlare di Unione europea ai giovani senza ricorrere al solito lessico da istituzione. Il riconoscimento è stato consegnato alla Luiss di Roma, nel quadro della XVIII edizione dell’iniziativa dell’Osservatorio TuttiMedia. Il premio arriva in una giornata dedicata al rapporto tra informazione editoriale e algoritmi, cioè al problema di come si costruisce ancora un racconto condiviso quando le notizie arrivano frammentate, personalizzate e spesso separate dal loro contesto.

“Fare l’Europa” è una serie di cinque podcast realizzata con l’associazione giovanile 20e30 e curata da Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle. La scelta è stata quella di partire da vicende italiane: Edoardo Amaldi e lo spazio civile europeo, la Conferenza di Messina e i Trattati di Roma, il mercato unico, Sofia Corradi e la nascita di Erasmus, fino alla responsabilità democratica di Alcide De Gasperi. Una panoramica a 360 gradi, dal punto di vista italiano di come è nata l’Unione europea, anzi, l’idea stessa di Europa, e di come, negli anni, si è arricchita di nuovi volti e iniziative. Funziona perché ribalta il punto di vista abituale, di solito concentrato su che cosa fa l’Europa. Il podcast, in questo senso, è una precisa scelta di metodo: consente un ascolto più lungo, meno interrotto e più adatto a restituire contesto rispetto al ritmo dei social.

La campagna, avviata a ridosso del settantesimo anniversario dei Trattati di Roma che si celebrerà nel 2027, non si è fermata all’ascolto. Tra settembre e novembre ha portato il progetto a Torino, Bologna e Lecce, con live podcast e dispositivi partecipativi: a Torino il pubblico ha dovuto distribuire priorità tra ricerca e cooperazione internazionale; a Bologna ha discusso il valore del compromesso; a Lecce sarà chiamato a raccontare su una mappa esperienze, desideri e ostacoli legati alla mobilità europea. Una scelta precisa, quella di far uscire la comunicazione digitale dal flusso digitale, andando quindi oltre il podcast, che rischia di produrre solo visualizzazioni ma scarso dibattito.

Il premio riconosce, in fondo, un tentativo di restituire all’Europa una dimensione pubblica e concreta: non un apparato lontano, ma una storia di scelte e compromessi che continua a porre domande sul presente.

Francesca Santoro Laureata in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Napoli Federico II con una tesi in Linguistica generale, dal 2021 collabora con la Fondazione Ottimisti&Razionali, in qualità di Flow Strategist, occupandosi anche di organizzazione di eventi, ufficio stampa e scrittura di articoli su energia, digitale, comunicazione. Nel 2023 ha svolto attività di ufficio stampa e segreteria per un candidato presidente alle elezioni regionali in Lazio. Attualmente è Public Affairs & Communication Consultant per Reframe e redattrice de il Riformista.

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Francesca Santoro