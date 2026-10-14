Esteri
Dal 14 al 17 ottobre arriva l’offensiva di pace. L’iniziativa di Europa Radicale
La missione politica che abbiamo intitolato “Offensiva di pace” si svolgerà dal 14 al 17 ottobre tra Tel Aviv, Gerusalemme e la Cisgiordania. Nei numerosi incontri in programma apriremo canali di dialogo con le tante associazioni che in Israele operano per la pace mettendo insieme palestinesi e israeliani. Saremo lì durante la più importante e difficile campagna elettorale dalla fondazione dello Stato ebraico per dare il nostro piccolo sostegno alle opposizioni al governo di Netanyahu. Ma la nostra azione vuole parlare soprattutto al nostro Paese e all’Europa poiché l’opinione pubblica occidentale può influenzare gli sviluppi dei conflitti. Ci rivolgiamo alla ragione e alla coscienza degli occidentali per respingere senza mezzi termini il dilagare dell’antisemitismo.
La tregua tra Israele e Hamas non è la fine della guerra, ma una pausa: Hamas e il regime iraniano hanno sempre dichiarato di voler distruggere Israele, e finché ciò resta, restano le premesse del conflitto. Il 7 ottobre ha mostrato che per Hamas “distruzione” significa sterminio degli israeliani. Israele non poteva tollerare a Gaza una simile struttura militare, ma l’intervento ha causato un massacro di innocenti che ripugna alla coscienza civile di chiunque.
I movimenti pro-Pal che occupano le nostre piazze con lo slogan “dal fiume al mare”, sostengono di fatto l’eliminazione di Israele, e dunque la guerra. Serve invece una campagna politica transnazionale per un vero processo di pace: rinuncia di entrambe le parti a distruggere l’altra e reciproco riconoscimento che garantisca la convivenza, come fu con Egitto e Giordania. La richiesta va rivolta ad Hamas e all’Iran, ma anche a Israele, che deve accettare uno Stato palestinese e abbandonare la colonizzazione della Cisgiordania.
Le difficoltà sono enormi: per Hamas e Teheran la distruzione di Israele è un obbligo religioso, non un obiettivo politico negoziabile. I conflitti sono dunque due: uno politico, che ammette compromessi, e una guerra di religione che i compromessi non li accetta. Nei confronti di Hamas e di Hezbollah, così come nei confronti dell‘Iran, occorre costruire un’alleanza su impulso delle democrazie occidentali, che isoli e sconfigga chi ragiona in termini di guerra di religione, affermando logiche laiche e i diritti della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a partire da quello alla vita. Anche in Israele esiste un fondamentalismo ben rappresentato dal governo di ultradestra in carica, ma il 27 ottobre, con il voto, le cose possono cambiare. È questo che auspichiamo. È da queste premesse che sarà possibile raggiungere due popoli, due Stati, due democrazie. In pace.
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