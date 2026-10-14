La missione politica che abbiamo intitolato “Offensiva di pace” si svolgerà dal 14 al 17 ottobre tra Tel Aviv, Gerusalemme e la Cisgiordania. Nei numerosi incontri in programma apriremo canali di dialogo con le tante associazioni che in Israele operano per la pace mettendo insieme palestinesi e israeliani. Saremo lì durante la più importante e difficile campagna elettorale dalla fondazione dello Stato ebraico per dare il nostro piccolo sostegno alle opposizioni al governo di Netanyahu. Ma la nostra azione vuole parlare soprattutto al nostro Paese e all’Europa poiché l’opinione pubblica occidentale può influenzare gli sviluppi dei conflitti. Ci rivolgiamo alla ragione e alla coscienza degli occidentali per respingere senza mezzi termini il dilagare dell’antisemitismo.

La tregua tra Israele e Hamas non è la fine della guerra, ma una pausa: Hamas e il regime iraniano hanno sempre dichiarato di voler distruggere Israele, e finché ciò resta, restano le premesse del conflitto. Il 7 ottobre ha mostrato che per Hamas “distruzione” significa sterminio degli israeliani. Israele non poteva tollerare a Gaza una simile struttura militare, ma l’intervento ha causato un massacro di innocenti che ripugna alla coscienza civile di chiunque.

I movimenti pro-Pal che occupano le nostre piazze con lo slogan “dal fiume al mare”, sostengono di fatto l’eliminazione di Israele, e dunque la guerra. Serve invece una campagna politica transnazionale per un vero processo di pace: rinuncia di entrambe le parti a distruggere l’altra e reciproco riconoscimento che garantisca la convivenza, come fu con Egitto e Giordania. La richiesta va rivolta ad Hamas e all’Iran, ma anche a Israele, che deve accettare uno Stato palestinese e abbandonare la colonizzazione della Cisgiordania.

Le difficoltà sono enormi: per Hamas e Teheran la distruzione di Israele è un obbligo religioso, non un obiettivo politico negoziabile. I conflitti sono dunque due: uno politico, che ammette compromessi, e una guerra di religione che i compromessi non li accetta. Nei confronti di Hamas e di Hezbollah, così come nei confronti dell‘Iran, occorre costruire un’alleanza su impulso delle democrazie occidentali, che isoli e sconfigga chi ragiona in termini di guerra di religione, affermando logiche laiche e i diritti della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a partire da quello alla vita. Anche in Israele esiste un fondamentalismo ben rappresentato dal governo di ultradestra in carica, ma il 27 ottobre, con il voto, le cose possono cambiare. È questo che auspichiamo. È da queste premesse che sarà possibile raggiungere due popoli, due Stati, due democrazie. In pace.

Igor Boni e Federica Valcauda* *Presidente e tesoriera di Europa Radicale

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Igor Boni