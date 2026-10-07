Il confronto tra la dinamica dei prezzi alla produzione e quella dei prezzi al consumo è spesso utilizzato per leggere la fase del ciclo economico e anticiparne l’evoluzione. L’ipotesi di partenza è semplice. Se i prezzi al consumo crescono più di quelli alla produzione, il segnale è quello di una domanda sostenuta: l’economia tende a surriscaldarsi – è l’inflazione da domanda – e le vendite tendono ad aumentare. Se invece sono i prezzi alla produzione a crescere di più, siamo di fronte a un’inflazione da costi, che comprime i margini di profitto delle imprese e il potere d’acquisto delle famiglie; sulle vendite, però, non si registrano ripercussioni finché l’aumento dei prezzi alla produzione non si trasferisce su quelli al consumo.

Guardando al nostro sistema economico nell’ultimo anno, si possono individuare due fasi distinte (Figura 1): la prima, tra agosto 2025 e febbraio 2026, in cui i prezzi al consumo sono cresciuti più di quelli alla produzione; la seconda, da marzo ad agosto 2026, in cui sono stati i prezzi alla produzione a crescere di più, sotto la spinta dello shock energetico.

Nella prima fase i prezzi alla produzione sul mercato interno sono diminuiti in media dell’1,1 per cento, mentre quelli al consumo sono cresciuti, nello stesso periodo, dell’1,3 per cento in media, con un differenziale che ha toccato il massimo a febbraio 2026 (-5,2 punti percentuali). In questo contesto le vendite sarebbero dovute aumentare; invece, in media, si sono lievemente ridotte (-0,2 per cento). Più che un surriscaldamento dell’economia, il quadro descrive dunque un mercato in cui i prezzi dimostrano una rigidità verso il basso.

Da marzo 2026 la situazione si rovescia: l’indice dei prezzi alla produzione del mercato interno passa dal −3,7% di febbraio al +13,5% di agosto 2026, trainato dalla componente energetica. Siamo di fronte a un’inflazione da costi. La domanda resta debole e i redditi reali non aiutano: con i rinnovi di giugno, luglio e agosto la crescita delle retribuzioni è salita dal 3,2% al 3,3%, pareggiando l’inflazione di agosto (+3,3%) ma non quella di settembre (+4,2%). In questo quadro le vendite arrancano, anche se sono state in parte sostenute dall’occupazione, che continua a crescere anche ad agosto (+1,2 per cento).

Tra giugno e agosto, del resto, la fiducia delle famiglie è salita da 92,4 a 94,5, favorendo la spesa per servizi e le vacanze, autentica risorsa per la nostra economia. Nonostante il contesto internazionale, la percezione delle famiglie è in ripresa. Chiare le indicazioni per la prossima legge di bilancio: sostenere il reddito con una cedolare secca sugli incrementi retributivi, estesa però a tutte le categorie e tipologie di lavoro. Premiare chi produce incrementi di reddito, con un premio di produttività per i lavoratori, consentirebbe di recuperare l’evasione e di aumentare il gettito fiscale (pressione fiscale), contribuendo a consolidare l’ottimo lavoro fin qui svolto sul fronte della riduzione del deficit.

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Fabrizio Antolini