“Tutta l’Europa si trova sotto il tasso di sostituzione, ovvero meno di due figli per donna, e il calo della natalità sta investendo anche l’Occidente, la Cina, l’Asia e persino l’Africa. Una tendenza che rallenta lo sviluppo economico, poiché i Paesi con un crollo demografico affrontano maggiori difficoltà di crescita”. E’ quanto dichiarato dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervistata da Antonio Giordano, deputato e segretario generale del Partito Ecr, durante il III Congresso Europeo sulla Famiglia andato in scena lo scorso weekend a Dubrovnik.

L’evento, promosso dal Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, si è focalizzato sul contrasto al declino demografico nel continente. “Le donne vengono ancora penalizzate per motivi biologici legati a gravidanza e allattamento” ha spiegato il ministro, sottolineando la necessità di un cambio di passo culturale affinché la maternità non sia più percepita dalle aziende come un ostacolo organizzativo, ma come un evento strutturale. In conclusione, Roccella ha respinto l’idea di poter appaltare la natalità ad altri Paesi, definendo la genitorialità un valore sociale imprescindibile per la vitalità e la capacità innovativa delle nazioni.

“Tutta l’Europa si trova sotto il tasso di sostituzione, ovvero meno di due figli per donna, e il calo della natalità sta investendo anche l’Occidente, la Cina, l’Asia e persino l’Africa. Una tendenza che rallenta lo sviluppo economico, poiché i Paesi con un crollo demografico affrontano maggiori difficoltà di crescita” ha aggiunto la ministra Roccella che ha evidenziato come la demografia sia un pilastro fondamentale per la stabilità sociale, territoriale e ambientale, lamentando l’assenza di investimenti strutturali sul tema all’interno del PNRR originario. La ministra ha poi sottolineato lo stretto legame tra transizione verde, digitale e demografica, invitando le istituzioni europee a sostenere l’azione della commissaria Dubravka Šuica per inserire la natalità al centro dei futuri bilanci e dei fondi di coesione dell’Unione. Sul fronte interno, Roccella ha rivendicato le iniziative del governo italiano fondate su un approccio multifattoriale, basato principalmente sulla conciliazione tra vita privata e lavoro.

Tra i principali traguardi figurano l’aumento dell’occupazione femminile, cresciuta di circa 4 o 5 punti percentuali dopo decenni di stagnazione, e la riforma dei congedi parentali, con l’introduzione di tre mesi retribuiti all’80% dello stipendio rispetto al precedente 30%. Parallelamente, l’esecutivo ha potenziato i servizi per l’infanzia, finanziando nuove strutture tramite il PNRR e incrementando i rimborsi per le rette degli asili nido. “Le donne vengono ancora penalizzate per motivi biologici legati a gravidanza e allattamento” ha spiegato la ministra, sottolineando la necessità di un cambio di passo culturale affinché la maternità non sia più percepita dalle aziende come un ostacolo organizzativo, ma come un evento strutturale. In conclusione, Roccella ha respinto l’idea di poter appaltare la natalità ad altri Paesi, definendo la genitorialità un valore sociale imprescindibile per la vitalità e la capacità innovativa delle nazioni.

‘Il Board of Directors dell’Ecr Party, sempre nel corso del Congresso, ha eletto all’unanimità Adam Bielan, Mep e Head of the Polish Delegation in the Ecr Group, Presidente dell’Ecr Party. Spetterà al prossimo Council dell’Ecr Party procedere alla ratifica dell’elezione’. E’ quanto si legge in una nota.

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