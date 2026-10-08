C’è qualcosa di involontariamente rivelatore in un movimento politico che ha costruito una parte consistente della propria narrazione contro il “pensiero unico” e che, di fronte a chi lo critica, decide di rispondere con il silenzio. Non il silenzio individuale, che sarebbe una scelta perfettamente legittima. Il silenzio organizzato, assunto come linea politica dal vertice nazionale.

Lo abbiamo appreso pubblicamente, e con una chiarezza che merita persino un ringraziamento, dal candidato sindaco di Vigevano e oggi consigliere comunale di Futuro Nazionale Furio Suvilla. Durante le due ore di diretta di Senza peli sulla lingua su Milano Pavia TV, in mia presenza, il consigliere ha spiegato che Futuro Nazionale è «assolutamente coeso» nella decisione di «non replicare a nulla» delle mie affermazioni e che «questa è la linea del partito».

Il giornalista in studio ha avuto l’accortezza di porre la domanda decisiva. Si trattava di una scelta personale degli esponenti locali oppure di un’indicazione proveniente dall’alto? La risposta è stata inequivocabile: «Questa è una linea che è stata scelta dal direttivo nazionale». Ha poi aggiunto: «Io la condivido e la porto avanti».

Lo ringrazio per averlo detto con tanta nettezza. Perché da quel momento cambia la natura della questione.

Ora sappiamo che non rispondere alle mie argomentazioni non è l’imbarazzo di questo o quel dirigente. È una linea politica deliberata dal vertice nazionale di Futuro Nazionale. Evidentemente Roberto Vannacci, alle questioni politiche che pongo da settimane, preferisce opporre il silenzio, suo e dei suoi.

Naturalmente un partito ha tutto il diritto di decidere a chi rispondere e a chi no. Ma altrettanto legittimo è osservare il significato politico della scelta, soprattutto quando proviene da un movimento che ha fatto della battaglia contro il conformismo, la censura culturale e il cosiddetto pensiero unico uno dei propri vessilli.

Ed è qui che la vicenda diventa interessante al di là della mia persona.

Perché io non sto chiedendo a Futuro Nazionale di rispondere a un insulto con un altro insulto. Sto ponendo questioni politiche: sulla sua concezione dello Stato, sulla cultura economica della cosiddetta “destra sociale” che tanto spesso assomiglia alla sinistra, sul rapporto con l’Occidente e con la NATO, sulle nostalgie che continuano ad affiorare ai suoi margini e talvolta ben oltre i margini, sulla compatibilità tra alcune pulsioni identitarie e una destra nazionale, ma costituzionale e occidentale.

Si può essere d’accordo con me oppure considerare sbagliata ogni mia parola. Ma in politica esiste uno strumento antichissimo per dimostrarlo: rispondere.

È questo, in fondo, il paradosso più gustoso dell’intera vicenda. Chi denunciava il pensiero unico sembra aver trovato una soluzione ancora più semplice: non contrapporgli un pensiero diverso, ma deliberare di non discutere.

Dal pensiero unico al silenzio unico. Io continuerò a parlare, criticare e porre domande. Loro, se questa è davvero la linea stabilita dal direttivo nazionale, continueranno a non rispondere. Con una differenza non trascurabile: da oggi sappiamo che il silenzio è un ordine di partito.

Luca Sforzini Presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale

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