L’Egitto ha da poco avviato una cooperazione militare con Russia e Cina. Ne parliamo con Dalia Ziada, attivista per i diritti umani e direttore per ISGAP (Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy) a Washington.

Israele esprime preoccupazioni e lei resta scettica. Perché l’Egitto non sigla gli Accordi di Abramo?

«Bisogna guardare a come i rapporti tra l’Egitto e Israele e i rapporti tra l’Egitto e gli Stati Uniti sono cambiati negli ultimi venti anni. Ci sono state le primavere arabe e l’ascesa dei Fratelli Musulmani. Tutto stava andando bene, specialmente tra il 2014 e il 2022, quando Israele ed Egitto collaboravano sul piano della sicurezza in Sinai: funzionò perfettamente contro Hamas e contro l’ISIS, si stringevano rapporti commerciali, mentre miglioravano quelli con gli americani. Ma l’Egitto ha poi cominciato ad avere cattivi sponsor, come ad esempio il Qatar che si è interessato al Cairo per espandere il progetto islamico e con questo acuire i rapporti con Israele. L’Egitto è un Paese sovrano e può comprare armi da chi vuole, ma il suo disegno diplomatico riserva grandi perplessità e soprattutto non è più affidabile come lo è stato fino a qualche anno fa. Il rapporto strategico con Israele, che risale al trattato voluto da Begin e Sadat, non è mai stato sentito come un rapporto di pace. Come allora, così oggi, continua la propaganda antisionista e questo non facilita la strada verso gli Accordi di Abramo».

Un fatto ironico: qualche anno fa, in un programma di satira politica trasmesso sui canali sauditi di MBC, il comico egiziano Bassem Youssef attaccava ogni sera Al-SiSi. Dopo 12 episodi di THE SHOW, il presidente egiziano alzò il telefono, chiamò i sauditi e ne chiese l’immediata sospensione. Bassem intanto è diventato un pro-Pal di successo negli Stati Uniti e inveisce ogni giorno contro Israele, comodamente seduto a Washington.

«Ah! Bassem Youssef qualche giorno fa era presente come relatore a una conferenza nazionale organizzata in Egitto. Ha parlato proprio di fronte ad Al-SiSi, offendendolo, con parolacce. Ma siccome Bassem è diventato pro-Pal, allora gli viene perdonato tutto, persino Al-SiSi lo perdona».

Lei ha coniato il termine «palestinizzazione», un fenomeno che coinvolge l’intero Occidente. Individua l’ideologo in Yusuf Al-Qaradawi, che già nel 2002 richiamava i suoi seguaci con queste parole: «Cosa unisce oggi musulmani non è la razza, non è la cultura, ma la causa. La causa delle cause è la Palestina. Questa dovrebbe essere la bussola per la coscienza islamica, fino a quando Al-Aqsa sarà liberata». Abbiamo avuto questi giorni movimenti di protesta sfociati in violenza, a Parigi come a Milano. Questi hanno una organizzazione ben strutturata, cooptano minorenni ai quali forniscono il manuale «del bravo terrorista». Una sua opinione?

«“Palestinizzazione” è un concetto che ho creato due anni fa per poter veicolare al pubblico occidentale quello che io ho imparato: sono una testimone diretta di ciò che accade in Medio Oriente e di come operano i Fratelli Musulmani. Molti utilizzano il loro sedicente supporto per la causa palestinese per altri fini. Così come sostenere i palestinesi non dovrebbe necessariamente passare da un obiettivo come quello di distruggere Israele e su questo punto molti palestinesi sono d’accordo. Ci sono le comunità LGBTQ, gli attivisti per l’ambiente, che improvvisamente si riuniscono insieme sotto un’unica bandiera: quella palestinese. Perché? Perché questo è ciò che Al-Qaradawi, uno dei leader più pericolosi che l’Islam abbia mai prodotto, è andato ideando e propagandando. Sfruttando la vulnerabilità dei movimenti di minoranza, ha strumentalizzato la causa palestinese, facendola diventare la colla per riunirli: quella palestinese è la causa più ovvia da offrire, basta mostrare una foto di un bambino gazawi sotto le macerie. È diventata la “giusta causa” che unisce tutti i gruppi di sinistra che altrimenti si muoverebbero divisi. Al-Qaradawi aveva capito molto bene questo: basta guardare alla Francia, si protesta per il caro vita, ma con la bandiera palestinese. Il fine ultimo di chi ha organizzato ciò è quello di distruggere la democrazia occidentale, non di risolvere l’ineguaglianza sociale».

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Verdiana Garau