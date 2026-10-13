In tre giorni Donald Trump ha annunciato un’intesa con Putin sul gasolio russo, ha detto che l’Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente e ha proclamato una tregua energetica che Mosca non ha mai confermato. Intanto ha fatto sapere a Kyiv che, se non smette di colpire le raffinerie russe, rischia di restare senza armi e senza intelligence. Zelensky ha risposto che il presidente lo scelgono gli ucraini. A Mosca hanno applaudito, e i bombardamenti sono continuati.

Non è l’ennesima intemperanza. È il metodo di sempre. Trump tratta la guerra come un affare da chiudere, e l’affare che ora gli preme è il prezzo dei carburanti. Mancano tre settimane al voto di midterm, i sondaggi preoccupano i repubblicani, e lui è convinto che le raffinerie russe in fiamme facciano salire il costo dell’energia in America. Può permetterselo perché conosce la debolezza degli europei. Protestano, ma armi, intelligence e difesa aerea all’Ucraina continua a darle soprattutto l’America, e loro non sono in grado di prenderne il posto.

La lezione di questi giorni va oltre l’Ucraina. Trump ha in mano le leve più forti, le armi, l’intelligence, le sanzioni. Le sta usando per abbassare il prezzo della benzina e per piegare la parte più debole, senza ottenere nulla da Mosca. È forza spesa senza un disegno, e la forza senza un disegno non produce alcun ordine. Il concetto vale, rovesciato, per il Medio Oriente. Lì la forza ha vinto davvero. A tre anni dal 7 ottobre Israele ha una superiorità che sembrava impensabile. L’«asse della resistenza» costruito da Teheran non esiste più nella forma che conoscevamo. Hamas è stata decimata, Hezbollah è fuori legge come milizia nel suo stesso paese, Assad è caduto, l’Iran ha attraversato due guerre in meno di un anno e ha perso la Guida suprema. Chi immaginava un Israele accerchiato e in declino ha sbagliato previsione. Ma una vittoria militare non è ancora un ordine. La Repubblica islamica è ferita, non caduta. A Gaza, a un anno dal cessate il fuoco, Israele controlla ancora oltre metà della Striscia, Hamas negozia il disarmo e intanto cerca di rientrare in gioco per via politica, la forza internazionale di stabilizzazione è in buona parte sulla carta. E i palestinesi non hanno un assetto che garantisca sicurezza, ricostruzione e governo.

Il vuoto lasciato dall’Iran non lo ha riempito un ordine a guida israelo-americana. Sta emergendo invece un Medio Oriente a più poli, con gli Emirati che consolidano i rapporti con Israele e l’Arabia Saudita che costruisce con Turchia e Pakistan una diversa architettura di sicurezza. Non necessariamente contro Israele, ma neppure intorno a Israele. Vale qui una legge antica della politica internazionale: quando qualcuno diventa troppo forte, gli altri cercano di bilanciarlo. Per questo Gaza resta la chiave. Senza un orizzonte politico per i palestinesi che non sia Hamas, la normalizzazione con Riad resta bloccata e la superiorità militare israeliana resta un capitale che non rende.

Tra due settimane, il 27 ottobre, Israele vota. La corsa è apertissima. Yashar, il partito dell’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, e il Likud si contendono il primato, Netanyahu è tutt’altro che fuori gioco e nessuno dei blocchi ha una maggioranza sicura. Sarebbe un errore, molto italiano, leggerlo come uno scontro tra falchi e colombe: sulla sicurezza dello Stato ebraico il consenso è assoluto. La prossima leadership si misurerà sulla capacità di trasformare la superiorità militare in architettura politica, di ricucire con Washington senza dipenderne, di riaprire il filo con Riad, di dare a Gaza un futuro che non sia né Hamas né un’occupazione senza fine. Da Kyiv a Gerusalemme il problema è lo stesso. La forza apre le partite, non le chiude. A chiuderle serve la politica, che nel mondo turbolento in cui viviamo è la merce più rara.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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