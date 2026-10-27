L’Algeria sta cambiando la sua politica estera e si sta ponendo nel continente come una nazione di riferimento. Le sue enormi potenzialità energetiche ne fanno un paese con un peso economico indiscutibile, che può anche permettersi di avere rapporti altalenanti con la nazioni europee, tutte più o meno dipendenti dalle forniture algerine.

Qui l’Italia ha lanciato il Piano Mattei, inserendo lo stato arabo nelle prima fase ed investendo in maniera importante per la diversificazione della sua economia. Il comparto energetico resta quello più importante, ma agricoltura, artigianato e piccola e media impresa stanno crescendo con continuità. Ma Algeri ha deciso di impegnarsi anche militarmente nel continente africano, soprattutto a sud del Sahara dove ci sono molte aree complicate. Il parlamento algerino ha deciso di approvare all’unanimità l’invio di alcune unità dell’esercito in Niger.

La nazione confinante sta attraversando un periodo molto difficile con continui attacchi da parte dei fondamentalisti islamici che stanno dilagando nel nord. L’Algeria non impegna truppe all’estero dal 1973, anno nel quale partecipò alla guerra arabo-israeliana (guerra del Kippur), con un piccolo contingente. La missione dei soldati algerini non è ancora stata chiarita, ma molto probabilmente dovranno impegnarsi a difendere le infrastrutture chiave del Niger, a cominciare dagli impianti petroliferi siti nelle regioni settentrionali, dove la compagnia nazionale di idrocarburi Sonatrach ha investito.

Dopo il terzo attacco all’aeroporto di Niamey il governo algerino ha rifornito di elicotteri da combattimento alla giunta militare del generale Tiani che ha organizzato anche alcune esercitazioni congiunte fra i due eserciti. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato che proteggerà il Niger a qualunque costo, visti gli interessi economici e geopolitici della nazione che guida. Nei giorni scorsi è stato ad Algeri in visita ufficiale il ministro della Difesa nigerino, Salifou Modi che ha avuto un incontro con l’omologo algerino ed hanno discusso della durata e dell’entità dell’intervento militare nel nord del Niger.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

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Matteo Giusti