Paola Concia, che nella sua recente intervista a La Verità critica la rivendicazione morale della sinistra pro-Pal attraverso l’uso dei vessilli palestinesi, ha suonato un campanello d’allarme che sarebbe sbagliato ignorare. Nella storia del PSI l’internazionalismo ha svolto un ruolo fondamentale. Parliamo dell’Internazionale Socialista al cui interno personalità come Giuseppe Saragat hanno sempre avuto come stella polare il Partito Laburista. Si è trattato però di una posizione quasi sempre minoritaria. Dal 1917 in poi, invece, la sinistra italiana si è data ben altri esempi da seguire, come la Rivoluzione d’Ottobre, il Partito Comunista Bolscevico, il PCUS e, fino al 1956, Stalin. Il rapporto è stato così forte che quando è crollato il comunismo in Russia e nei Paesi europei dell’Est, anche il PCI, costretto a cambiar nome, dimezzò i suoi voti, confinando gli eredi del partito in una crisi tuttora irrisolta.

Questo riferimento è penetrato in modo così profondo, specie in alcuni ambienti culturali, che anche oggi personaggi come Luciano Canfora, Tommaso Montanari e Angelo D’Orsi fanno riferimento a Putin perché è russo e proviene dal KGB, ma non certo per la sua posizione ideologica e politica. Putin è infatti un dittatore sovranista-nazionalista che sostiene ovunque, compreso in Italia, gruppi e partiti (quasi sempre) di estrema destra. L’altro polo d’attrazione che si è venuto a creare riguarda la Palestina e Gaza in particolare. Inutile nascondersi dietro a un dito, nella Striscia Hamas prima ha vinto le elezioni, poi ha fatto un colpo di Stato liquidando anche fisicamente larga parte dei dirigenti dell’Autorità Palestinese. In quegli anni il partito di Dio ha potuto godere del sostegno finanziario del Qatar consentito da Netanyahu il cui vero errore è stato credere alla operazione di dissimulazione messa in atto da Yahya Sinwar. La doppiezza dell’allora leader di Hamas era totale perché da un lato faceva credere che il suo terrorismo era più proclamato che praticato, e dall’altro preparava la strage del 7 ottobre.

Netanyahu e gli apparati israeliani credettero che il 7 ottobre venisse emarginata l’Autorità Palestinese e quindi definitivamente affossata l’ipotesi dei Due Popoli e Due Stati. Per di più Hamas stabilì un controllo ferreo, anche di tipo militare, sui gazawi e si servì spregiudicatamente di essi come scudo umano nei confronti degli israeliani a cui veniva messo in conto anche la morte di civili. Decisivo per le morti collaterali è stato il posizionamento dei miliziani del partito di Dio in tunnel, scuole, ospedali e moschee riuscendo così ad accusare gli israeliani di un inesistente genocidio enfatizzato attraverso una straordinaria azione mediatica. Il risultato di tutto ciò è assai inquietante: per un’area ampia della sinistra italiana la Palestina ha sostituito l’URSS come punto di riferimento, e chi non fa sua la tesi del genocidio viene considerato un eretico, un traditore. In una fase in cui si vive di immagini, hanno infatti uno straordinario significato le numerose bandiere palestinesi agitate durante le manifestazioni. Ed è fortissima la tendenza a puntare sui giovani di seconda generazione assumendo posizioni del tutto schiacciate sulla tematica islamica.

Tutto ciò avviene in presenza di due fenomeni assai significativi anche se di segno opposto. Per un verso la vicenda di Youssef Siher ha messo in evidenza che è in atto una operazione di penetrazione da parte della Fratellanza Musulmana nei confronti di “case matte” della nostra società, magistratura compresa. Per altro verso invece le elezioni in Israele hanno messo in evidenza che in quella che è l’unica democrazia autentica esistente nel Medio Oriente, i partiti arabi israeliani possono svolgere a viso aperto attività politica, presentarsi alle elezioni e addirittura eleggere un numero cospicuo di parlamentari. Su tutto ciò come si vede va aperta una riflessione assai attenta perché il rischio di una pericolosa manipolazione è molto alto.

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Fabrizio Cicchitto