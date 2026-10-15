In un panorama economico e sociale in profonda e repentina trasformazione, l’opportunità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e benessere si attesta come uno dei fattori chiave per lo sviluppo e il rilancio strategico dei territori del Mediterraneo. L’invecchiamento progressivo della popolazione e l’allungamento della vita media, se da un lato pongono sfide complesse ai sistemi di welfare e di tenuta sociale, dall’altro schiudono prospettive di crescita senza precedenti legate alla cosiddetta Silver e Longevity Economy. In questo scenario dinamico e ricco di opportunità si è inserita la partecipazione attiva di Assoeuro, l’Associazione Italiana Europrogettisti e Project Manager, alla recente edizione 2026 di INNOWEEK “The Longevity ERA”, il prestigioso vertice internazionale interamente dedicato alla filiera della longevità e ospitato nella suggestiva cornice del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria a Curinga.

La vetrina internazionale

L’evento ha rappresentato un’importante ed eccezionale vetrina internazionale per esplorare le convergenze virtuose tra soluzioni avanzate per la longevità umana e i più efficaci strumenti della finanza comunitaria. Nel corso dei ricchi lavori congressuali, l’attenzione di Assoeuro si è concentrata in modo particolare sull’analisi dettagliata dei canali di finanziamento strategici pensati per promuovere e sostenere l’innovazione sociale, digitale e tecnologica, individuando nei fondi europei la leva principale e indispensabile per consolidare la crescita strutturale delle realtà produttive, accademiche e istituzionali dell’area mediterranea.

Il workshop tecnico

Un momento centrale e di forte impatto operativo dell’iniziativa è stato rappresentato dal workshop tecnico curato da Marco Bartolelli, esperto European Project Manager e figura di riferimento di Assoeuro, intitolato emblematicamente “HORIZON EUROPE. La finanza europea per l’innovazione”. La sessione, dal taglio nettamente pratico e orientato all’azione, ha offerto a imprese consolidate, startup innovative, enti locali e organizzazioni del terzo settore una panoramica approfondita e rigorosa su come strutturare un’idea d’avanguardia in una proposta progettuale concreta, rigorosa e bancabile, capace di intercettare con successo le consistenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea nell’ambito del programma quadro Horizon Europe per la ricerca, la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile.

Nel corso del suo approfondito intervento, Bartolelli ha evidenziato come le direttive europee stiano premiando in modo sempre più marcato l’integrazione tra tecnologia, salute preventiva, domotica e valorizzazione del territorio, identificando nella transizione demografica un volano di sviluppo economico capace di rigenerare il tessuto sociale ed economico delle regioni del Mezzogiorno e dell’intero bacino mediterraneo. Attraverso questo autorevole intervento, Assoeuro ha ribadito e rafforzato il proprio ruolo di guida tecnica, punto di riferimento e facilitatore strategico per i professionisti, le aziende e le amministrazioni del settore, riaffermando l’importanza cruciale di veicolare le grandi priorità europee nei contesti territoriali più dinamici e confermando il valore insostituibile dell’europrogettazione di qualità nello sviluppo di modelli sostenibili, inclusivi e orientati al futuro delle nuove generazioni.

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Domenico Letizia