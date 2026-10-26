Nel 1972 tre terroristi dell’Armata Rossa Giapponese, addestrati e sostenuti dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, massacrarono 26 persone all’aeroporto di Lod, in Israele. Il terrorismo palestinese aveva già compreso una lezione fondamentale: per colpire Israele bisognava internazionalizzare il conflitto, trasformandolo in una guerra contro l’intero sistema politico occidentale. Cinquantaquattro anni dopo, il Giappone torna a mobilitarsi per la Palestina con circa mille manifestanti che hanno attraversato Tokyo. Da Parigi a Milano, da Londra alle università americane, la causa palestinese è nuovamente diventata il linguaggio comune di un antagonismo transnazionale.

Il terrorismo non è scomparso, come il 7 ottobre 2023 ha dimostrato tragicamente. Ma alla violenza armata si affianca una battaglia per l’egemonia culturale, per la delegittimazione politica dell’avversario e per il controllo delle piazze. La differenza strategica è enorme. Un tempo occorrevano strutture clandestine, armi e addestramento. Oggi una campagna digitale può trasformare un episodio locale in una crisi internazionale, mentre un’università può diventare il palcoscenico di una mobilitazione che attraversa continenti e una piazza diventa il terreno dello scontro con le istituzioni occidentali. Non è necessario rapire turisti o conquistare territori quando si può conquistare l’agenda politica e devastare le città. Le università rappresentano un terreno particolarmente favorevole. Qui il prestigio dell’istituzione accademica può conferire legittimità a slogan e rappresentazioni del conflitto che cancellano ogni distinzione fra analisi e propaganda.

A Lod si sparava sui passeggeri. Oggi, nelle piazze di Francia e Italia, vediamo come l’esportazione del conflitto mediorientale possa tradursi anche in scontri urbani, aggressioni alle Forze dell’ordine e sfide aperte all’autorità dello Stato. Sono forme di violenza diverse, ma il parallelo geopolitico è inquietante: trasformare la causa palestinese in un moltiplicatore di instabilità all’interno delle democrazie occidentali. La differenza è che oggi non serve necessariamente un’organizzazione terroristica a dirigere le operazioni. Bastano reti militanti, radicalizzazione digitale e convergenze ideologiche capaci di trasformare la protesta in uno scontro permanente con le istituzioni. E chi continua a leggere ogni episodio come una semplice manifestazione di solidarietà, rischia di ignorare il punto fondamentale: il conflitto non viene soltanto raccontato nelle nostre piazze. Da alcuni settori radicali viene deliberatamente trasferito al loro interno.

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Andrea Molle