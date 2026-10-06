Tra Nato e Russia l’escalation è continua. Una tensione che sale e che ha ancora una volta due grandi teatri di scontro: il fronte orientale dell’Alleanza atlantica e la Germania. Ovviamente, con la guerra in Ucraina che resta l’elemento più drammatico e il grande nodo irrisolto di questa crisi. Ieri il capo dell’intelligence estera tedesco, Martin Jäger, è stato chiaro: Berlino rischia di essere coinvolta in uno scontro armato con Mosca.

Il presidente del Bnd, che ha parlato in un’audizione parlamentare, ha avvertito che “la minaccia di attentati contro obiettivi in ​​Germania rimane reale e attuale” e che è necessario affrontarla. Jäger ha citato in particolare il precedente di Lipsia, con il drone esplosivo ritrovato nei pressi dell’aeroporto. Ma per il vertice degli 007, il pericolo per le autorità tedesche non riguarda solo una guerra eminentemente ibrida. Perché quella che Jäger ha definito una “guerra nell’ombra” è una tipologia di conflitto non dichiarata e che “sfugge alle categorie militari e giuridiche convenzionali”. “Non ci troviamo in una situazione di legittima difesa; eppure, siamo sotto attacco”, ha affermato durante l’audizione. E questa sensazione è proprio quella che contraddistingue le complesse e sempre più tese relazioni tra Russia e Occidente.

Da Mosca hanno subito messo in chiaro che quelle di Berlino sono accuse infondate. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, è stata lapidaria. “Sono persone come Jäger, sotto il comando di Friedrich Merz, che stanno cercando di trascinare i tedeschi in un altro scontro con la Russia”, ha tuonato. Eppure, proprio gli attacchi durante la recente visita del cancelliere tedesco a Kyiv hanno provocato all’interno degli apparati di Berlino un nuovo allarme. Il portavoce del governo tedesco, Steffen Meyer, ha spiegato che quello che è avvenuto durante il viaggio di Merz è “un ulteriore esempio dell’escalation che la Russia continua a portare avanti”, anche se ha escluso l’intenzione di “speculare” riguardo la contemporaneità dei raid e della visita. Diverso il pensiero della ministra dell’Economia, Katherina Reiche, “convinta che la leadership russa sapesse esattamente dove colpire per lanciare segnali chiari“. Ed è proprio su questo filo della tensione che si gioca la complessa partita diplomatica non solo tra la Germania e la Russia, ma tra tutti i Paesi europei e il Cremlino.

Ieri dalla frontiera orientale della Nato è arrivato un nuovo segnale di inquietudine, questa volta dall’Estonia. Il Financial Times ha infatti rivelato che il governo di Tallinn ha deciso di spostare in modo permanente le proprie truppe verso il confine con la Russia. Dal Paese baltico (ma anche da altri apparati dell’Alleanza atlantica) è stato chiarito che non ci si aspetta un attacco su vasta scala da parte della Federazione. Tuttavia, in molti non escludono che nei prossimi anni possa esserci una provocazione dell’esercito russo per testare la concretezza della clausola di difesa comune del blocco Nato. “La deterrenza non funziona”, ha affermato un funzionario dell’intelligence militare estone al quotidiano finanziario. L’ampliamento e la modernizzazione delle basi vicine alla frontiera russa, da Narva a Johvi, sono stati registrati anche a Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che “non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che il nostro Ministero della Difesa e le altre agenzie competenti possiedano il potenziale di intelligence necessario per monitorare e valutare adeguatamente la situazione”.

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Lorenzo Vita