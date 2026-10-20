La Repubblica Democratica del Congo sta vivendo l’ennesimo colpo di scena della sua travagliata storia politica. L’ex presidente Joseph Kabila, al potere dal 2001 al 2019, è ritornato nel suo paese ed ha fondato una nuova formazione politica denominata Fronte per la Rifondazione della Nazione (FM).

Questo movimento nasce dall’Alleanza del Fiume Congo (AFC), il braccio politico del movimento ribelle M23 che da oltre un anno occupa l’intero Kivu, settentrionale e meridionale, amministrando al posto del governo centrale circa 15 milioni di persone. Il 12 ottobre Kabila ha inaugurato la sua nuova creatura politica dichiarando a mezzo social che voleva lanciare la sua visione per salvare il paese, perché le sue proposte ed i suoi consigli erano stati ignorati da chi governo oggi il Congo. L’ex presidente che vive in esilio dalla fine del suo mandato nel febbraio del 2025 aveva rilasciato un’intervista attaccando l’attuale presidente Felix Tshisekedi e denunciando la situazione politica e di sicurezza nella sua nazione. Ad aprile 2025 aveva annunciato il suo ritorno in patria, ma nelle regioni orientali occupate dalle milizie ribelli.

Già un anno fa era nata una piattaforma politica chiamata Salviamo la Rdc, a cui aderirono diverse figure politiche ostili a Tshisekedi. Nel dicembre del 2025 Joseph Kabila era stato condannato a morte in contumacia da un tribunale congolese per una serie di reati durante la sua presidenza. Il movimento M23 è una creatura politico-militare del Ruanda che appoggia anche il nuovo partito che grazie alla presenza dell’ex presidente ha raggiunto una dimensione nazionale. La popolarità di Kabila è però estremamente bassa e nell’ultimo sondaggio effettuato arrivava a malapena al 3%. Sul fronte militare tutta la regione resta in stato di guerra e l’esercito nazionale congolese continua a combattere contro le forze ribelli che appoggiano il Fronte per la Rifondazione della Nazione (FM).

La mossa di Kabila riporta però al 1996 quando il padre Laurent-Desirè Kabila con una marcia irresistibile partita dalle province orientali conquistò il potere a Kinshasa, cacciando Mobutu. Oggi la situazione appare diversa, ma la fragilità del governo congolese rimane una pericolosa costante che potrebbe vedere l’ennesimo colpo di stato.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

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Matteo Giusti