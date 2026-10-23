Fino al 21 marzo 2027 un focus nella collezione permanente riunisce opere di de Chirico, Carrà, Morandi e Sironi, prestiti da altri musei italiani e materiali dall’Ente EUR e dal MAXXI, per raccontare il legame tra pittura metafisica e immaginario architettonico romano.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma presenta De Chirico e la Metafisica, a cura di Renata Cristina Mazzantini e organizzato da Electa. Più che una mostra autonoma, il focus è concepito come un’integrazione del percorso permanente, che rinnova grazie a importanti prestiti da altri musei italiani.

L’iniziativa si pone in continuità con Metafisica/Metafisiche, la grande mostra articolata tra Palazzo Reale e altre istituzioni milanesi nei primi mesi del 2026. A Roma il focus approfondisce il rapporto tra Giorgio de Chirico, la pittura metafisica e l’immaginario architettonico della città.

Due sale, due ritmi

Il percorso si apre nella sala Boccioni, rinominata per l’occasione «Metafisica». Qui le opere di Carrà, Morandi e Sironi, tra gli altri, costruiscono immagini sospese, silenziose e immobili, nelle quali il tempo sembra essersi arrestato, in aperto contrasto con il dinamismo futurista. Accanto ai dipinti, materiali dall’Ente EUR e dal MAXXI documentano l’architettura romana di ambito metafisico: disegni di maestri come Del Debbio e Libera si alternano a fotografie d’archivio, restituendo il dialogo tra immaginario pittorico e progettazione architettonica.

La grande sala De Chirico celebra il capofila della tendenza metafisica. Il nucleo di opere della Galleria si amplia con prestiti iconici come Interno metafisico con biscotti e Il figliol prodigo, collocati in punti strategici del percorso. Anche qui l’architettura è protagonista, con un’inedita sequenza dal ciclo Piazze d’Italia, in cui lo spazio urbano si trasforma in un luogo straniante ed enigmatico.

Un allestimento discreto

Il progetto di allestimento è firmato da Warehouse of Architecture and Research, studio fondato a Roma nel 2013 dai partner Jacopo Costanzo e Gabriele Corbo. Una serie di interventi mirati, di carattere illuminotecnico, grafico ed espositivo, accorda l’esperienza museale alle atmosfere dei dipinti. La luce è soffusa nella prima sala, per rispettare le tempere di Del Debbio, e più profonda nella sala De Chirico; i dettagli in blu sono desunti dalla tavolozza delle opere; la disposizione alterna pause e accelerazioni, fino alla progressiva accelerazione delle Piazze d’Italia. Il tutto senza snaturare il flusso museale.

«Lavorare presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna ha richiesto una consapevolezza particolare», spiega Costanzo. «Non sono concesse derive eccentriche, interferenze sul palinsesto museale generale. In particolare questo approfondimento, intimamente legato alla collezione permanente, non doveva interferire in alcun modo con i flussi museali già in essere.»

Matteo Morelli

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