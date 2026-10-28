Il dibattito sulla sanità italiana sembra spesso ridursi a una questione di risorse: quanti miliardi in più destinare al Servizio Sanitario Nazionale? A questa impostazione si sottrae decisamente Franco Ancona, autore del libro “Dentro il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – Storia, organizzazione e funzionamento. La crisi del sistema e 50 idee per potenziarlo e renderlo sostenibile”, pubblicato nel settembre 2026 da Edizioni Minerva Medica (208 pagine).

Il libro si articola in due parti complementari. Nella prima, l’autore ricostruisce la storia del SSN e ne illustra, con linguaggio chiaro e rigoroso, l’organizzazione e il funzionamento. Non manca un confronto tra il nostro modello universalistico e gli altri principali sistemi sanitari: quello mutualistico e quello privato-assicurativo.

La seconda parte si apre con una domanda provocatoria: “Il Servizio sanitario degli italiani: un dramma nazionale o un vantaggio competitivo da sviluppare?”

Attraverso indicatori elaborati da organismi internazionali, tra cui OCSE e OMS, emerge un quadro meno fosco di quello abitualmente rappresentato: il nostro SSN consegue risultati complessivamente apprezzabili, pur disponendo di risorse sensibilmente inferiori a quelle di molti Paesi comparabili.

Da qui la convinzione dell’autore: il SSN costituisce un patrimonio da preservare e sviluppare, senza nasconderne le numerose criticità.

I capitoli successivi analizzano i principali problemi del sistema, individuandone le cause e proponendo, per ciascuno, possibili soluzioni. Le proposte concrete sono in realtà 57, più delle 50 annunciate nel titolo.

Ne emerge un libro che non si limita a denunciare ciò che non funziona, ma cerca di indicare come intervenire, spostando l’attenzione dalla sola quantità delle risorse alla qualità dell’organizzazione e della gestione.

Una lettura utile ai decisori politici, agli operatori sanitari e ai cittadini, per comprendere meglio il nostro SSN e valutare con maggiore consapevolezza la concretezza e la credibilità delle proposte di riforma.

Una riflessione che trae forza da oltre trent’anni di esperienza dell’autore nella consulenza direzionale in sanità, durante i quali ha ricoperto anche l’incarico di responsabile nazionale della sanità presso una delle principali società internazionali di consulenza.

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