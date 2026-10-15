Al Teatro Italia di Roma Nino Di Matteo, unico magistrato in servizio presente, ha preso le difese di Roberto Scarpinato. Il senatore, ha detto, diventa «sulla base del nulla» bersaglio di una «ignobile e violenta delegittimazione» per aver invitato un collega a riferire «circostanze vere» all’Antimafia.

L’invettiva contro Santi Bologna

E ha aggiunto: «Mi assumo la responsabilità di quello che dico». Il nulla, però, ha un autore e un numero di pagine: è il decreto con cui il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone mafia-appalti, 644 pagine in cui quella condotta è qualificata «attività depistante», qualifica che il senatore respinge. Quando il giudice non asseconda il teorema, il teorema non si emenda: si passa all’invettiva.

Il copione è noto. La Trattativa, cattedrale accusatoria di cui Di Matteo fu tra i costruttori, è crollata in Cassazione nel 2023 con l’assoluzione definitiva di Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri; eppure i suoi officianti celebrano ancora la messa, come se le sentenze fossero opinioni e le opinioni sentenze. Manzoni, nella Colonna infame, ci ha mostrato dove conduce una giustizia che cerca soltanto la conferma di ciò che ha già deciso.

Di Matteo, Scarantino e il più grave depistaggio

E la storia si concede un’ironia crudele. Di Matteo ammonisce che la vittima non deve mai trasformarsi in accusato: monito che avrebbe meritato miglior fortuna a Caltanissetta, quando il pool di cui faceva parte prendeva per buone le parole di Vincenzo Scarantino, il pupo del più grave depistaggio della storia repubblicana, e innocenti venivano condannati per via D’Amelio. Nessuno gli addebita colpe individuali di sorta; ma chi sa quanto sia facile credere al colpevole sbagliato dovrebbe misurare le parole prima di smentire un giudice da un palco. Il codice etico dei magistrati chiede «equilibrio, dignità e misura». Di Matteo dichiara «vero» ciò che un giudice ha appena ritenuto depistante, e se ne assume la responsabilità. Viene da chiedersi se si senta immune per grazia ricevuta o a furor di popolo.

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Stefano Giordano