Roma ci ha lasciato una definizione della giustizia che attraversa i millenni. Ulpiano la consegnò al Digesto: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”. La giustizia è la volontà costante e perpetua di attribuire a ciascuno il suo diritto.

Costante e perpetua. Non intermittente. Non conveniente. Non amica quando serve e nemica quando colpisce.

Per questo l’ipotesi che Fratelli d’Italia, o qualunque forza del centrodestra, possa portare Antonio Di Pietro al Consiglio Superiore della Magistratura non è semplicemente un errore politico. È un errore di cultura istituzionale.

Non si tratta di processare il processatore. Né di celebrare, trent’anni dopo, una vendetta postuma. Sarebbe misero. Si tratta di qualcosa di infinitamente più serio: la memoria del diritto.

Il CSM esiste perché la magistratura sia autonoma e indipendente dagli altri poteri. È dunque, prima ancora che un organo costituzionale, un presidio del limite. E tutta la civiltà giuridica occidentale nasce precisamente da qui: dalla convinzione che il potere, qualunque veste indossi, debba incontrare un confine.

Roma lo chiamò ius. Montesquieu ne fece l’architettura della libertà. Lo Stato costituzionale ne ha fatto la propria ragion d’essere.

Mani Pulite rappresentò invece, al di là delle singole responsabilità penali che nessuno intende negare, una stagione nella quale il confine fra giustizia e politica divenne drammaticamente sottile; nella quale un’inchiesta giudiziaria contribuì a travolgere un’intera classe dirigente e la piazza arrivò troppo spesso a pronunciare la sentenza prima del giudice.

Antonio Di Pietro ne fu il simbolo.

Ed è precisamente il simbolo che conta.

Un uomo può cambiare opinione, partito, mestiere. Può persino diventare sostenitore di una riforma della giustizia promossa da coloro che un tempo avrebbe combattuto. Ma le istituzioni non sono agenzie di collocamento della gratitudine politica.

Il sostegno di Di Pietro alla separazione delle carriere non genera un credito esigibile al CSM.

Sarebbe anzi un paradosso quasi romano nella sua tragicità: affidare la custodia dell’equilibrio tra i poteri a colui che, nell’immaginario della Repubblica, incarna la stagione in cui quell’equilibrio fu più violentemente messo alla prova.

Il centrodestra dovrebbe ricordare che il garantismo non consiste nel difendere gli amici e perdonare gli antichi avversari. Il garantismo è una grammatica del potere. Vale soprattutto quando costa.

Per questo Forza Italia fa bene a dire no. E Fratelli d’Italia farebbe bene a ricordare che governare significa anche saper rinunciare a una convenienza presente in nome di un principio antico.

Nel Digesto, subito dopo aver definito la giustizia, Ulpiano indicava i precetti del diritto: «honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere».

Vivere onestamente. Non ledere l’altro. Dare a ciascuno il suo.

Duemila anni dopo non abbiamo ancora inventato niente di migliore.

E soprattutto non abbiamo il diritto di dimenticarlo proprio quando scegliamo chi dovrà custodire i custodi.

Luca Sforzini Presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale

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